Mariano Salvador: “El hotel Renaissance Santiago no se encuentra a la venta”

“El hotel no se encuentra a la venta, ni lo ha estado anteriormente, por lo que cualquier noticia que se genere en torno a la venta de Renaissance Santiago Hotel no es correcta”. Así de categórico fue Mariano Salvador C., general manager del hotel Renaissance Santiago, ubicado en Vitacura, tras una publicación de Diario Financiero titulada: Dueños de los hoteles Renaissance y Kennedy cuelgan el cartel “Se Vende”.

Hasta la semana pasada, el inmueble estaba siendo ofrecido por corredoras de propiedades a potenciales interesados, según información que pudo recabar y confirmar Diario Financiero.

“El hotel no está la venta”, insistió Mariano Salvador.

-¿Usted es el único propietario del hotel Renaissance Santiago?, ¿su hermano Gustavo no tiene participación en la propiedad del hotel?

-El Hotel Renaissance pertenece a un holding inmobiliario.

-¿Usted firmó un mandato para la venta de este activo?

-No hay mandato alguno firmado para la venta del hotel

-¿Qué opinión le merece que el hotel Renaissance Santiago esté siendo ofrecido por corredoras de propiedades como un activo disponible para la venta?

-Me parece lamentable que profesionales inmobiliarios se dediquen a ofrecer propiedades que no tienen a su disposición, es penoso y deteriora mucho la imagen de los profesionales de su rubro.

-¿Tiene planes de sumar más hoteles en Chile?

-Tenemos en carpeta la incorporación de un nuevo hotel en el país.