PacificBlu dice que cierre “no es una decisión impulsiva ni especulativa” y gremios critican al Gobierno

Gerente general sostiene que no se han evaluado hasta ahora acciones judiciales e insiste en cuestionar cifras presentadas en el Congreso.

A las acciones legales anunciadas por pesqueras en la recta final del proyecto de fraccionamiento pesquero que vive días cruciales en la comisión mixta, se sumó una contundente reacción de PacificBlu. Esto, al informar tras la votación de este miércoles -en la que se aprobó bajar la cuota de merluza común industrial desde un 60% a un 48%, siendo que en el texto inicial del Gobierno sólo bajaba a un 57%- que cerrará sus operaciones a partir de 2026.

Gremios productivos y organizaciones empresariales de la Región del Biobío decidieron suspender indefinidamente su participación en el Plan de Fortalecimiento de la zona.

¿Por qué no esperar el resultado de acciones judiciales como ha sido la apuesta de otras pesqueras? El gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, no retrocede. Sostiene a DF que cada empresa tiene su propio análisis y define sus cursos de acción. “En nuestro caso, la reducción del fraccionamiento industrial de merluza común del 60% al 48% hace inviable la continuidad operacional de PacificBlu bajo el actual modelo productivo. Esta no es una decisión impulsiva ni especulativa: advertimos formalmente y con anticipación que este escenario nos obligaría a cerrar”, asegura.

Respecto a posibles acciones judiciales, indica que “no las hemos evaluado hasta ahora, pues nuestro foco ha estado en enfrentar este proceso con rigor técnico y responsabilidad social”.

Pero un elemento que recogió PacificBlu en su anuncio de cierre fue asimilado este jueves por diversos actores: la afirmación de la firma respecto a que la argumentación del subsecretario de Pesca, Julio Salas, se basó en “datos falsos y no rigurosos”.

Moenne explica que Salas afirmó ante la comisión mixta que el sector industrial había capturado solo el 61% de sus cuotas en 2024, cuando en realidad la cifra fue de un 93%, y en el caso de PacificBlu, alcanzamos el 99% de cumplimiento.

“Esta información errónea fue utilizada como sustento para argumentar que una baja en el fraccionamiento no afectaría la operación de las empresas ni el empleo”, dijo. Y agregó: “Con un 48% de fraccionamiento, la operación de PacificBlu se vuelve insostenible. Es grave que una decisión de esta magnitud haya sido tomada por el Congreso sobre la base de cifras inexactas, con consecuencias devastadoras para más de 800 familias”.

Ofensiva gremial

El gremio de Pescadores Industriales del Biobío arremetió contra el Gobierno por el anuncio de PacificBlu: “Es el resultado de una negativa e ideologizada visión”. Y dijeron respaldar la denuncia de la pesquera por la información presentada por Salas.

Los gremios productivos y organizaciones empresariales de la Región del Biobío -donde figura, por ejemplo, Corma e Irade- aseguraron que lo más preocupante de todo es que se legisló en base a cifras erradas: “Los parlamentarios deben contar con información real y actualizada al momento de tomar decisiones clave para el desarrollo del país, especialmente en una región que ya ha sido golpeada por el cierre de Huachipato”. Y agregaron que, como gremios de la zona, han decidido suspender indefinidamente su participación en el Plan de Fortalecimiento del Biobío.

También llamaron a los parlamentarios a agotar las instancias legislativas que aún quedan para revertir “esta nueva crisis de desempleo” que afectará a la región, pero también al Presidente Gabriel Boric y su ministro de Economía a “revisar la coherencia entre las medidas que impulsa para una región y las iniciativas que propone en el Congreso”.