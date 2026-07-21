Pisco Chile estima que más de 150 de sus cooperados han sido afectados y anticipa impacto en el mercado interno

Los primeros catastros del gremio señalan que sus productores asociados han sufrido pérdidas en parrones, daños en infraestructura agrícola, interrupción de faenas y dificultades de acceso.

El intenso sistema frontal en las regiones de Atacama y Coquimbo, en el norte del país, encendió las alarmas en la industria pisquera local. Ante la emergencia climática, gran parte de las plantas de producción han suspendido temporalmente sus operaciones. Esta medida preventiva busca resguardar la seguridad de los colaboradores, proteger instalaciones y apoyar a las comunidades golpeadas por las precipitaciones y bajadas de quebradas.

La Asociación de Productores de Pisco (Pisco Chile A.G.) informó a través de una declaración pública que está desarrollando un intenso monitoreo a la situación del sector, pero reconoció que el impacto total todavía no es calculable debido a los graves problemas de conectividad en los valles altos.

“Hoy nuestra principal preocupación son las personas y las familias que viven y trabajan en los valles pisqueros”, señaló el presidente de la asociación, Francisco Munizaga. “Estamos levantando información permanentemente y esperamos contar con un diagnóstico más completo a medida que se restablezcan las comunicaciones y el acceso a los distintos territorios”, agregó

Cooperados afectados

Sin embargo, los antecedentes preliminares recopilados por la asociación ya permiten estimar en más de 150 los cooperados de la asociación con distintos niveles de afectación, principalmente mermas físicas en parrones, perjuicios en infraestructura agrícola y extremas dificultades de acceso a los predios.

Para dimensionar el impacto, el gerente general de Pisco Chile, Manuel Schneider, detalló a DF Regiones las consecuencias de la paralización de la cadena de valor. “Las empresas más grandes también tuvieron que detener la producción porque tienen que privilegiar el resguardo de sus propios trabajadores por los accesos, entonces no se está trabajando estos días”. Schneider puntualizó que algunas instalaciones mantienen procesos detenidos desde el viernes de la semana pasada.

La cuantificación económica de la pérdida agrícola sigue siendo una interrogante técnica. “En muchos casos, el problema para las parras es si les pasa el agua o no; si las parras se quedan en su posición van a seguir siendo productivas. El problema ocurre cuando el agua pasa por los campos y se lleva las parras, lo que ocurrió en ciertos casos de aluviones... entonces es difícil vaticinar un porcentaje”, explicó el representante del sector.

Pese a los estragos ocasionados por el temporal, Schneider reconoció que “la lluvia siempre bienvenida porque estamos en una zona de sequía”.

Crédito: TVN Atacama.

Los retrasos logísticos

Desde las perspectivas de negocios, el colapso de la red vial impone enormes desafíos. Al abordar los contratos en el extranjero, Schneider transmitió tranquilidad al señalar que “en general los compromisos de exportación no son tan inmediatos”.

No obstante, el escenario local es radicalmente distinto. El ejecutivo anticipó un impacto en la cadena de distribución nacional. “Para el mercado local sí (habrá efectos), como hay disminución de producción en estos días por las plantas que están detenidas, obviamente hay retraso en las entregas de productores”.

Este inminente cuello de botella se explica por las barreras físicas en las rutas. “Los acceso a las zonas de productores de pisco están todas anegadas, hay caminos que están cortados, entonces también se va a ver un retraso logístico”, detalló el gerente general. El impacto de estos cortes golpea el corazón económico de la región ya que la producción descansa mayoritariamente sobre Cooperativa Control y Cooperativa Capel, empresas ancla que sostienen el modelo al comprar las uvas a los pequeños agricultores.

Zona de catástrofe y salvataje estatal

En este contexto, la reciente declaración de zona de catástrofe en las regiones de Atacama y Coquimbo entrega el marco administrativo indispensable para movilizar recursos hacia sectores aislados con riesgo de nuevos aluviones.

Frente a este escenario, Pisco Chile hizo un llamado formal a las autoridades, pidiendo reforzar la conectividad vial para despejar caminos y advirtiendo que será imperativo coordinar apoyos para la recuperación de una industria que funciona como motor económico en la zona.

En este sentido, Manuel Schneider confirmó que los nexos con las autoridades ya están activos, “dado que ahora ya se decretó las zonas de catástrofe”.

Sin embargo, fue cauteloso al trazar la hoja de ruta del financiamiento. “Las ayudas llegan primero por el aspecto más bien social, después recién tenemos que evaluar las ayudas que puedan llegar en la línea económica”, agregó el representante de Pisco Chile, dejando en claro que el diseño de subsidios o inyecciones de liquidez dependerá estrictamente del catastro final en terreno.