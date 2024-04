Masisa busca revertir dos años de pérdidas en 2024 y apuesta a recuperación de construcción en Chile y baja de tasas en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con la recuperación de la construcción en el último trimestre del 2024 en Chile y las buenas perspectivas del sector en Estados Unidos, la compañía Masisa espera dejar atrás dos años de números en rojo. "Deberíamos mejorar, ya sea estar en utilidad o revertir al menos la situación de pérdidas", señaló el gerente general, Alejandro Carrillo, al término de la junta ordinaria de accionistas, en que ingresó al directorio -propuesta por AFP Habitat- la ingeniera comercial Patricia Sabag.

La empresa de manufacturas forestales registró pérdidas en 2022 de US$ 167,3 millones y US$ 52,4 millones en 2023, lo que se atribuye, explicó el ejecutivo, "al poco dinamismo en los mercados en que operamos".

En Chile esperan una recuperación especialmente hacia fines del año 2024, en específico, en el cuarto trimestre. Como el 40% del negocio se explica por Chile, para la compañía es clave la recuperación del sector de construcción. "Primero empieza a reaccionar el hormigón y nosotros después (manufacturas de madera)", explicó Carrillo, quien agregó que en otros mercados, como Estados Unidos, empezarán a ver una recuperación " a inicios de la segunda mitad del año" de la mano de la baja de tasas de interés, el menor costo del crédito y el dinamismo que esto trae en el negocio inmobiliario.

La firma se enfocará este año fuertemente en Estados Unidos, "un mercado que nos gusta porque es muy estable y sólido y donde además hemos identificado áreas de oportunidad con toda la gama de productos y servicios, por lo que tiene mucho potencial. " Y aunque están "prácticamente en todo el territorio", Carrillo detalló que tienen "quizás un poquito más de presencia en Arizona, Texas, en realidad conocemos bastante el mercado, ya llevamos tiempo allí".

Masisa mantendrá las inversiones en el rango de los US$ 15 millones a US$ 17 millones para mejoras en aspectos ESG, detalló el ejecutivo, aunque anteriormente las inversiones oscilaban entre los US$ 25 millones y los US$ 30 millones.

La firma desvinculó en 2023 a unas 300 personas, lo que se debió mayoritariamente a la venta de la planta en Chihuahua, México. En Chile, indicó el ejecutivo, sólo se ajustó la plantilla en unas 50 personas.

Respecto de Venezuela, donde la compañía tiene una operación integrada -desde bosques a fábricas de manufacturas- el gerente general precisó que estos activos están valorados en cero (US$ 1) y son considerados como "reserva de valor", a la espera que cambie la situación económica de ese país. La operación venezolana es "autosostenible", detalló.

Respecto de sus compromisos financieros, Carrillo explicó que tuvieron que renegociar sus covenants en 2023 y que la dispensa dura hasta fines de 2024, con lo que con la recuperación de la actividad en 2024 debería bastar para cumplir con sus pagos.

Por su parte, en su mensaje a los accionistas, el presidente de Masisa, Andreas Eggenberg, expresó que en 2023 "al igual que todos los actores en nuestra industria, sufrimos una contracción en los mercados en los cuales operamos, la cual se vio agravada por una caída generalizada de precios". Agregó que "en Masisa aprovechamos esta coyuntura retadora para ajustar nuestra organización interna, nuestros procesos y nuestras estrategias de “go to market” (...) Estamos convencidos de poder cosechar los frutos de estos ajustes a partir del 2024, año que iniciamos con mucho dinamismo y entusiasmo".

Eggenberg afirmó que "a pesar del entorno complicado y gracias a la reestructuración financiera y desapalancamiento de años anteriores, logramos mantener excelentes relaciones con nuestros aliados del sistema financiero. Prueba de lo anterior es que logramos mantener la clasificación de riesgo con Fitch y Feller".