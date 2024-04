Corte falla contra SQM Salar en diputa con SII y minería tendría US$ 1.100 millones de menores resultados

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia del Primer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana en la disputa que mantienen SQM Salar -filial de SQM que explota litio en el Salar de Atacama- con el Servicio de Impuestos Internos (SII), que previamente había acogido la acción de nulidad de derecho público interpuesta por SQM Salar, correspondiente a las liquidaciones para los años tributarios 2017 y 2018.

De esta manera, la compañía arriesga US$ 1.100 millones de menores resultados. Según SQM, la sentencia de la Corte de Apelaciones, aunque no afecta a todas las reclamaciones y es todavía susceptible de recursos judiciales por parte de SQM Salar –los cuales esta espera interponer en los próximos días, según señaló- "motivará la revisión del tratamiento contable por parte del directorio de la sociedad sobre las reclamaciones" y, como consecuencia de ello, la minera no metálica "podría reconocer contablemente durante el primer trimestre de 2024, un menor resultado cercano a los US$ 1.100 millones, que corresponde al impacto de la interpretación de la Corte de Apelaciones podría tener sobre las reclamaciones"

A juicio de la filial de SQM, la disputa con el SII se debe a "la errónea aplicación por dicho servicio, del impuesto específico a la actividad minera sobre la explotación de litio".

Con todo, "el efecto de la revisión del tratamiento contable no tendría un impacto significativo en el flujo de caja de la sociedad, ya que aproximadamente US$ 1.000 millones han sido ya enterados por la sociedad en arcas fiscales".