Costos de grandes mineras de cobre en Chile caen casi 5% en primer semestre, pero se mantienen sobre valores 2015-2022

En medio de los esfuerzos de las grandes compañías mineras por mantener a raya sus costos, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) informó que en el primer semestre el cash cost de la industria cuprífera chilena bajó 9,4 centavos de dólar por libra de cobre en promedio, llegando a US$ 1,906 por libra.

Respecto al primer semestre de 2023, cuando el cash cost promedió US$ 2 por libra, la baja fue de 4,7%. Sin embargo, el costo sigue siendo superior a los niveles promedio del periodo 2015-2021, cuando los precios oscilaron entre una mínima de US$ 1,228 (registrada en 2020) y una máxima de US$ 1,535 (en 2015).

Cabe recordar que en 2022 el cash cost se disparó a US$ 1,672 por libra, casi 25% más que en 2021. Posteriormente, en 2023, la cifra subió más de 15% y llegó a US$ 1,934 por libra.

El cálculo de Cochilo, que considera 21 operaciones de la gran minería del cobre nacional, representa 94,1% de la producción minera del primer semestre de 2024, que alcanzó a 2.435 toneladas de cobre fino. Dicho monto representa un aumento de 96 toneladas respecto al mismo lapso de 2023.

En total, 13 operaciones disminuyeron su cash cost, mientras que ocho registraron alzas. "En el último semestre, la disminución de los costos es más pronunciada en las operaciones de menor tamaño", sostuvo Cochilco.

De acuerdo al informe, la baja de los costos se explicó principalmente por factores de mercado favorables: reducción en los costos de materiales, fletes, energía y combustibles, así como el aumento en el tipo de cambio que impactó positivamente. "El aumento del tipo de cambio en 17% contribuyó a reducir los costos de producción durante el primer trimestre", indicó la entidad.