Enaex reporta aumento del 8% en sus utilidades del primer trimestre y destaca alza de ventas en Latinoamérica

Enaex, filial del grupo Sigdo Koppers, reportó un positivo inicio año ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al informar ingresos por US$ 490,5 millones entre enero y marzo de 2025, un 10% mayor a los US$ 444,9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la utilidad neta consolidada de la firma alcanzó US$ 42,2 millones, un 8% más que en el primer trimestre de 2024.

Entre los tres primeros meses del año, la firma alcanzó un Ebitda de US$ 87,6 millones, un 10% mayor a los US$ 79,8 millones obtenidos el mismo periodo de 2024. "Este desempeño estuvo impulsado por un crecimiento sostenido en sus principales mercados", dijo la empresa en un comunicado.

En términos operacionales, las ventas físicas consolidadas aumentaron un 11%, destacando el crecimiento del 14% en la región de Latinoamérica gracias a los mercados de Brasil y Perú principalmente. En África y Oceanía el alza fue de 6%, mientras que Europa tuvo un mayor dinamismo en la venta de detonadores electrónicos.

"A nivel financiero, la compañía mantiene una posición robusta. Su patrimonio aumentó 5% respecto de diciembre de 2024, totalizando US$948,8 millones, mientras que la deuda financiera neta se mantuvo estable, reflejando una gestión conservadora y eficiente del capital", comunicó la compañía.

Enaex es el prestador de servicios integrales de fragmentación de roca más importante de Chile y Latinoamérica. Cuenta con 20 plantas productoras, 114 plantas de servicios en las minas, 400 camiones fábrica, y presta servicios a las principales mineras a cielo abierto y subterráneas.

Con presencia directa en Chille, Brasil, Sudáfrica, Francia, Australia, Perú, Estados Unidos, Colombia, Argentina y México, exporta sus productos a más de 40 países en los cinco continentes.