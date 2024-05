Enami lanzará esta semana bases de licitación para socio estratégico en salares Alto Andino

Tras iniciar la búsqueda de su socio tecnológico para el complejo de salares Alto Andinos, donde 30 empresas y consorcios de 12 países presentan a sus tecnologías para extracción directa de litio, la minera estatal Enami lanzará este jueves 16 de mayo las bases para convocar a los inversionistas privados para invertir en dichas cuencas ricas en el estratégico mineral, adelantó el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz.

Este lanzamiento de las bases para inversionistas se hará en el marco del foro de inversiones organizado por InvestChile. Y, según explicó el vicepresidente ejecutivo de Enami, "durante el mes de mayo realizaremos un llamado a empresas a precalificar para esta asociación" y la idea es buscar "empresas con experiencia en operaciones litio en salares e interés en participar del financiamiento de nuestro proyecto".

Según Mlynarz, el cronograma considera la selección del socio o socios estratégicos para el primer semestre del 2025, cuando se cuente con una ingeniería de perfil que dé mayor certeza sobre el valor del proyecto.

Anteriormente, el ejecutivo de la estatal había señalado a Diario Financiero que "tenemos el desafío de llegar al año 2030 con producción nueva de litio, y el proyecto Salares Altoandinos de la Enami está avanzando con disciplina y celeridad para cumplir ese objetivo".

Enami ha señalado que el complejo de salares Alto Andino está entre los cinco más ricos de América Latina, muy por sobre los salares argentinos y sólo superados en Chile por Atacama y Maricunga, que están en manos de Codelco.

En cuanto a inversión, ésta depende de la ingenería de perfil y del diseño final proyecto, pero se habla de montos entre US$ 800 millones y US$ 1.500 millones. Debido a la crítica situación financiera de Enami, el financiamiento correría por cuenta del o los socios privados del proyecto.

La compañía minera también ha manifestado la anuencia a tener menos del 50% de la propiedad en el consorcio que produzca en el complejo Alto Andino.

Socios tecnológicos

En el proceso de búsqueda de socios tecnológicos, cinco proponentes vienen de Estados Unidos, tres de Canadá, otros tres de Alemania y similar número de China. De Corea del Sur veían dos, otro par de Francia y otros dos de Israel. También participó una firma de Japón, otra de Rusia, una de Australia, una empresa de Nueva Zelanda, una firma de Inglaterra y una compañía de Gran Bretaña-Australia. En tanto, cuatro entidades no autorizaron que se divulgue el nombre de su personalidad jurídica.

Sorcia instala en EEUU planta de extracción directa de litio a escala industrial

US Magnesium, en Utah, EEUU, es el primer cliente industrial de Sorcia Minerals en contar con la tecnología de extracción directa de litio (DLE). En conjunto con International Battery Metals, la firma partirá en julio la operación comercial de dicha planta, explicó el presidente de Sorcia Minerals, Rodrigo Depuy.

Tras invertir sobre US$ 30 millones, la planta móvil y modular instalada en las operaciones de US Magnesium procesará la salmuera a partir de sales de magnesio de desecho que contienen litio. El producto resultante, cloruro de litio, proporcionará la materia prima para carbonato de litio de alta pureza. Se proyecta que, dependiendo de las características de la salmuera y de su concentración de litio, esta operación podría producir 4 mil toneladas de carbonato de litio anuales en una primera etapa y finalmente llegar las 20 mil toneladas al año.

Depuy señaló su disposición de participar en el proceso que abrirá Enami y si son invitados, también en el concurso por el litio de Maricunga de Codelco que intermedia Rothschild, disponiendo de un capital de US$ 500 millones.