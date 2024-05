Enami reduce pérdidas en primer trimestre: pasó de saldo en rojo de U$51,1 millones a US$8,2 millones

Enami reportó una significativa reducción en las pérdidas en el primer trimestre de 2024 comparado con el mismo trimestre del año 2023. La estatal logró mejorar sus resultados, pasando de una pérdida de US$51,1 millones en marzo del 2023 a una pérdida de US $8,2 millones registrada en el primer trimestre de este año.



Esta variación de US$42,9 millones, dijo Enami, es producto de una mejora en el resultado operacional de US$15,5 millones y del resultado no operacional de US$27,4 millones.



Entre las acciones adoptadas para mejorar las finanzas de la empresa, destaca la paralización temporal de la Fundición Hernán Videla Lira en febrero pasado, por lo que las cifras que se reportan reflejan en parte los impactos de dicha medida, dijo la compañía.



En tanto, el Ebitda del primer trimestre del 2024 alcanzó los US$ -0,1 millones lo que comparado con el Ebitda del año 2023 de US$ -17,7 millones, genera una diferencia a favor del presente año de US$ 17,6 millones.