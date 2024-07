Freeport McMoran invertirá US$ 7.500 millones en expansión de El Abra y consolida nuevo ciclo de crecimiento de la minería

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Acostumbrada a operar en grande, Freeport McMoran (FCX) anunció la expansión de la faena El Abra en Chile, donde invertirá US$ 7.500 millones para extender la vida útil de esta operación, donde posee el 51% y el restante 49% está en manos de Codelco. Se trata de la mayor inversión tras Quebrada Blanca 2 de Teck, que empezó con US$ 5.000 millones de gasto en capital y terminó costando US$ 8.200 millones.

“Etamos preparando un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que esperamos ingresar a fines de 2025. Estimamos que el proceso de permisos y la construcción durará entre siete y ocho años para potencialmente comenzar a operar en 2033", dijo al respecto Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoran Chile.

"El proyecto de expansión de El Abra contempla una inversión estimada de US$ 7.500 millones e incluirá una planta concentradora, una planta desaladora de agua de mar y un sistema de impulsión de agua desalada”, detalló el ejecutivo.

Con el proyecto se producirán 750 millones de libras al año de cobre. El yacimiento, situado en la Región de Antofagasta, posee reservas potenciales por 20 mil millones de libras de cobre, señalaron en la compañía.

Kathleen Quirk, CEO de la compañía, dijo que Chile "quiere ver más inversión en minería" y dado que EL Abra requiere de "un largo proceso de obtención de permisos, estamos esperanzado de que este proceso que ahora está emprendiendo el gobierno permita una agilización de permisos".

La alta ejecutiva de Freeport dijo que "en El Abra en Chile, donde estamos en alianza con Codelco, hemos completado estudios de prefactibilidad y ahora estamos preparando una declaración de impacto ambiental que se espera sea terminado a finales del próximo año".

Quirk dijo que "proporcionaría 750 millones de libras de producción anual de cobre y 9 millones de libras de molibdeno por año durante una vida muy larga". Inicialmente se hablaba de extender la vida útil hasta 2042, pero ese plazo se amplió, señalaron ejecutivos mineros.

Freeport es una empresa de las mayores empresas de metales del mundo y tiene el objetivo declarado de ser líder en cobre. Con sede en Phoenix, Arizona, opera activos grandes, de larga duración y geográficamente diversos con importantes reservas probadas y probables de cobre, oro y molibdeno. FCX es una de las empresas que cotizan en bolsa más grandes del mundo.

La cartera de activos de Freeport incluye el distrito de minerales Grasberg en Indonesia, uno de los más grandes yacimientos de cobre y oro del mundo; y operaciones importantes en América del Norte y América del Sur, incluida la producción a gran escala el distrito de minerales de Morenci en Arizona y la operación Cerro Verde en Perú.

Resultados

En el primer semestre, Freeport anotó ventas por US$ 12.945 millones y ganancias por por US$ 1.089 millones.

Richard Adkerson, presidente de la junta directiva, y Kathleen Quirk, CEO de la compañía, dijeron que "las perspectivas a largo plazo para el cobre están respaldadas por el papel cada vez más importante del cobre en la economía global y los limitados suministros disponibles para satisfacer la creciente demanda. Freeport está bien posicionado para el futuro como productor líder y responsable de cobre con múltiples opciones para el crecimiento futuro y una equipo experimentado e innovador con un historial de logros”.