Jorge Cantallopts, director ejecutivo de Cesco: Expansión de El Abra "es una excelente señal de que Chile sigue siendo atractivo para invertir”

“Es una señal muy potente para la Región de Antofagasta y para Chile, porque permitirá añadir otra importante iniciativa a la cartera de proyectos futura”. Así valoró Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), el anuncio de Freeport McMoRan sobre la expansión de El Abra.

El ejecutivo hizo ver que éste “es un proyecto que ha estado en análisis por parte de Freeport por casi 12 años, por ende, ésta es una excelente señal de que Chile sigue siendo atractivo para invertir”.

De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aprovechó de señalar que el anuncio “es representativo del auge que hemos visto en el sector minero tras resolverse favorablemente el tema del royalty.Esta inversión se suma a los casi US$ 20.000 millones proyectados para el próximo cuatrienio 2024-2027, a los US$ 3.500 millones de Los Bronces, y el portafolio de inversión de BHP por US$ 10.000 millones”.

“El cierre de las discusiones que se habían generado en los últimos años en Chile en torno al tema constitucional y el royalty, sin duda que genera un mejor espacio para las inversiones”.

-Tras lo señalado por Marcel, ¿considera que se abre un nuevo ciclo de inversiones en la gran minería?

-Si esto abre un nuevo ciclo, es algo muy difícil de anticipar. Ojalá fuera así, pero la verdad es que dadas las condiciones actuales del mercado, más el cierre de las discusiones que se habían generado en los últimos años en Chile en torno al tema constitucional y al tema royalty, sin duda generan un mejor espacio para las inversiones en el sector y probablemente debiéramos tener otras noticias similares (de parte de otras empresas).

- El presidente de Freeport habla de un cambio de tono en el Gobierno de Boric, más prominería. ¿Concuerda?

-Sobre el cambio de tono del Gobierno, creo que éste se percibe, efectivamente. Probablemente se observa en un discurso menos reactivo hacia el sector.

-¿Lo ha visto?

-Ya lo escuchamos del propio Presidente Boric en la cena Cesco de este año, poniendo en valor los aportes que hace la minería al país.

-Si se reactivan las inversiones mineras, ¿cree factible superar los seis millones de toneladas de cobre fino en los próximos años?

-El anuncio de Freeport con respecto a El Abra no cabe la menor duda que apunta en esa dirección, pero hacen falta bastantes proyectos que nos permitan llegar a los seis millones de toneladas. Pero lo que está pasando con Teck y Quebrada Blanca2, si se suma a esto de Freeport con El Abra; esperamos que también Los Bronces Integrado y Antofagasta con Centinela y que Codelco recupere los niveles de producción que ha ido perdiendo en los últimos años… Sí, podríamos llegar a los 6 millones de toneladas, a lo mejor en un plazo no tan largo.

-¿Cómo cambian las expectativas económicas en el sector?

-Se genera un ambiente muy positivo y si a eso le sumamos lo que está pasando con el litio, la verdad lo que se proyecta para la región de Antofagasta puede ser muy, muy, importante para su desarrollo.