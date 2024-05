Pese a ser país minero, Chile tiene menos empresas abiertas en la Bolsa de Toronto que Argentina, Perú y México

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En el último lustro, las compañías mineras globales recaudaron en la Bolsa de Toronto (TSX) nada menos US$ 33.130 millones, más de lo que levantaron en mercados como la Bolsa de Valores de Australia (ASX), Wall Street (NYSE) o la London Stock Exchange (LSE). En la plaza canadiense, donde hay 410 empresas mineras latinoamericanas listadas, poseedoras de 1.067 propiedades o proyectos, hay solo 43 firmas chilenas, siendo superadas en número de emisores por compañías de Argentina, Perú y México.

Así lo señaló Guillaume Légaré, jefe para Sudamérica de la Bolsa de Valores de Toronto y TSX Venture Exchange, quien instó a las medianas mineras de Chile a interesarse en este mercado como forma de levantar capital, incluso si las empresas están en fase de exploración o para recaudar fondos para expansiones.

El ejecutivo explicó que si bien “somos una bolsa bien diversificada, el sector minero es una prioridad para nosotros en América del Sur y a nivel mundial”. De la capitalización de la Bolsa de Toronto o TSX -que llega a la estratosférica cifra de US$ 3,066 billones (millones de millones)- la minería representa el 12%, mientras que las empresas de energía son el 16% y los servicios financieros un 25%. Sin embargo, es la bolsa preferida en el mundo por las compañías mineras: aproximadamente el 40% de las firmas de esta industria están listadas en la TSX o la versión TSX Venture.

“El potencial que tenemos en Chile y a nivel global es que la minería es un sector que está creciendo como parte de la transición energética”, señaló Guillaume Légaré. De hecho, hizo ver que “ya que no hablamos más de minería, hablamos de minerales críticos para la transición energética”.

Légaré destacó, por ejemplo, que tienen más de 250 analistas que cubren el sector minero en esta plaza bursátil y que, solo en 2023, se listaron 28 nuevas compañías.

“La particularidad de nuestro ecosistema en Canadá es que las empresas pueden estar listadas en la bolsa TSX Venture para iniciar la captación del capital necesario para su crecimiento en exploración y después, cuando llegan a necesidades de capitales más importantes, con Capex más grandes, existe la posibilidad de hacer la ‘graduación’ e ingresar al TSX”, explicó el Jefe para Sudamérica de la Bolsa de Toronto.

Légaré visitó Chile no solo para promover las emisiones en la plaza bursátil, sino para avanzar en un acuerdo con las bolsas de valores latinoamericanas y así facilitar la llegada de nuevas empresas al TSX en un momento en que la minería es cada vez más relevante en el mundo.

Explicó que un requisito que tiene TSX para listarse es un reporte de recursos mineros (NI 43-101) que requiere cierta inversión, pero no es un requisito insalvable y la misma bolsa apoya en su obtención.

“Nuestro objetivo es ayudar al mercado local para facilitar el acceso a capital, porque creemos que hay mucha generación de valor en la fase de exploración”, explicó el ejecutivo. Para empresas medianas con controlador claro -como ocurre con muchas compañías en Chile- existe otra vía para acceder a capital y cotizar en bolsa, que es la CPC o Capital Pool Company.

El experto enfatizó que Chile y Canadá tienen un reconocimiento mutuo como países mineros y una relación de larga data, de ahí el interés en aumentar la presencia de empresas chilenas en la Bolsa de Toronto.

Inversión de China

Un tema que es relevante para los inversionistas son las trabas impuestas por el Gobierno canadiense a empresas de origen chino. De hecho, Ottawa conminó a salir de su país a Lithium Chile, controlada por la firma china Gangfeng. Al respecto, Légaré señaló que “este es un tema muy importante a nivel global y tenemos una buena discusión productiva con el Gobierno canadiense para ayudar a solucionar este tema, porque los proyectos globales que no tienen nada que ver con Canadá, sino que solamente lo utilizan como plataforma para levantar capital, no deberían tener problemas”. Agregó que “es importante ver a Canadá como una plataforma global de capitales donde no se importa de dónde vienen los inversionistas”.