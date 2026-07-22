SQM ampliará su inversión en Australia con hasta US$ 500 millones para expandir proyecto de litio

La minera chilena y su socio Wesfarmers aprobaron la decisión final de inversión para ampliar Mt. Holland, que duplicará la capacidad de producción de concentrado de espodumeno, desde 380 mil hasta 760 mil toneladas anuales.

La productora chilena de litio SQM y el conglomerado australiano Wesfarmers anunciaron este martes que han tomado una decisión definitiva de inversión para su proyecto de ampliación de la mina de litio Mt. Holland en Australia.

La parte de SQM se estima entre US$ 450 millones y US$ 500 millones en términos nominales, según indicó la empresa en un comunicado. Un estudio de factibilidad definitivo reveló que la ampliación aumentará la producción nominal de concentrado de espodumeno de unas 380.000 toneladas métricas al año a 760.000 toneladas métricas de concentrado de litio.

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Mt Holland es propiedad de Sociedad Química y Minera de Chile, conocida como SQM, y Wesfarmers en una empresa conjunta al 50-50, y produce concentrado de espodumeno para la exportación, así como alrededor de 50.000 toneladas anuales de hidróxido de litio de calidad para baterías.

El suministro de litio procedente de Australia ha experimentado varios aumentos importantes en los últimos meses, a medida que los precios del espodumeno y los productos químicos de litio se disparan tras un periodo de estancamiento de varios años.