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SQM ampliará su inversión en Australia con hasta US$ 500 millones para expandir proyecto de litio

La minera chilena y su socio Wesfarmers aprobaron la decisión final de inversión para ampliar Mt. Holland, que duplicará la capacidad de producción de concentrado de espodumeno, desde 380 mil hasta 760 mil toneladas anuales.

Por: Equipo DF con información de agencias

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 20:21 hrs.

SQM Chile Australia Minera Minería empresas inversiones
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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