Tensa noche minera: Presidente Boric recibe pifias en cena de Sonami cuando emplaza a repartir utilidades y pone a Tierra Amarilla como ejemplo

La última noche con Diego Hernández presidiendo la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) fue de tensión. El invitado estrella, el Presidente Gabriel Boric, hizo un discurso en que polemizó directamente con el saliente timonel del gremio -que este 31 de agosto deja la presidencia de la entidad- y desató pifias y algunos aisladísimos aplausos entre los centenares de comensales reunidos en la ex Casapiedra.

Todo comenzó con el discurso de Hernández, en que criticó la reforma tributaria y el royalty. En ese contexto, señaló que "la realidad es que los precios no los controlamos, somos tomadores de precios. Ello nos exige que seamos capaces de resistir los precios bajos y de tener la mayor producción posible en los ciclos de precios altos. Por eso somos contrarios a recortar las utilidades cuando los precios están altos".

Tomando esa última frase, el Presidente Boric le espetó, "decía Don Diego que son contrarios a disminuir las utilidades en períodos de bajo precio y yo le pregunto ¿cuándo han sido partidarios de entregar parte de las utilidades? ¿Cuándo la Sonami ha dicho "ahora sí es el momento de avanzar en un royalty y en una mejor distribución de la riqueza"?".

Pifias de la audiencia.

"Creo que es importante que en esto podamos tener un debate sólido técnicamente, donde nos pongamos de acuerdo respecto de los datos y en que todos buscamos lo mejor para Chile", dijo Boric. "Y a partir de ese reconocimiento no me cabe ninguna duda que vamos a llegar a un acuerdo respecto del royalty y la reforma tributaria".

Tierra Amarilla

Otro tenso momento se vivió cuando el Mandatario se refirió a Tierra Amarilla (Región de Atacama) "Piensen en Tierra Amarilla, con una población menor a 18 mil personas, donde alrededor de Tierra Amarilla hay dos o tres relaves y tres socavones. Se nota que se ha extraído riqueza del sector de Tierra Amarilla, pero sin embargo ahí hay más pobreza que en el promedio de Chile. ¿Por qué se produce eso? No quiero decir: esto es la culpa de... No me cabe ninguna duda de que cuando uno hace su labor lo hace de la mejor manera posible, de buena fe... pero esa realidad nos debe llevar a reflexión", señaló el Presidente Boric.

Ahí las pifias fueron más tímidas, solo interrumpidas por el aislado y acalorado aplauso de un minero de Tal Tal.