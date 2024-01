Trabajadores convocan a movilización por cierre de fundición Paipote: advierten que el cese es definitivo y no temporal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una movilización para este viernes alrededor de las 13.00 horas por el cierre de la fundición Paipote convocó el presidente del Sindicato Nº1, Eduardo De la Barrera. Si bien el cese tiene carácter temporal para las obras de modernización, para los trabajadores, este no sería tal, porque no tiene fecha de inicio ni de término.

Según indicó el dirigente en un video, "el Gobierno, a través de su vicepresidente, ha decretado el cierre de la fundición Paipote por razones económicas. Los trabajadores no tenemos responsabilidad alguna en la toma de decisiones. Fue la administración la que a través de su mala gestión nos tiene en esto".

En esa línea, precisó que son 1.000 trabajadores "que se van a la calle". "Esto no solo nos afecta a nosotros. Esto es una catástrofe laboral, puesto que esto tiene una cadena. Los 1.000 trabajadores que laboramos acá, vivimos acá, dejamos nuestros recursos acá, pagamos impuestos en la ciudad de Copiapó y damos vida a otros servicios (...)", añadió.

A juicio del dirigente, "el Estado nos pone exigencias medioambientales, pero no nos da los recursos para cumplir esas normativas. Premeditadamente han dejado de caer una fundición histórica y ya no es casualidad". Sobre esto último, aludió al cierre de la Fundición Ventanas el año pasado.

"¿Qué pretende el Gobierno? ¿Qué se esconde detrás? Los trabajadores de Paipote y los trabajadores de Atacama en general, tenemos las manos limpias. Nosotros no participamos de fundaciones donde se roban los recursos de todos los chilenos. Nosotros no vamos a la casa de un lobista a llenarnos los bolsillos (...)", remarcó, convocando a la movilización que comenzará desde la fundición.

Y enfatizó en el video: "Que el centralismo no nos hunda. Copiapó no merece ser un Lota más, así que sumáte. El efecto no es solo para nosotros. Es para toda la ciudad de Copiapó".

"Esto es una paralización definitiva"

Consultado por DF, De la Barrera aseguró que el cierre temporal "no existe" y que "esto es una paralización definitiva". Según explicó, se está solicitando los permisos para la construcción de una nueva fundición, "una etapa que está en pañales" y que "todavía no están las autorizaciones medioambientales". A lo que suma que no está claro el financiamiento y, de concretarse, "esto tiene para cuatro o cinco años más".

"Habíamos conversado con el vicepresidente que para enero del 2025 podían cesar las operaciones de la actual fundición. Pero en esa fecha ya se suponía que estaban los permisos, las autorizaciones correspondientes y que un grupo de trabajadores de un segmento de mayores de 60 se podía acoger a plan de egreso. Otro segmento se quedaba para el cierre de la fundición y otro segmento se iba a capacitar para la construcción de la nueva fundición. Ahora nada", aseguró.

Y enfatizó: "Cuando uno decreta un cierre temporal se tiene fecha de inicio y fecha de término. Acá no hay nada. ¿Qué pasa si el proyecto de la nueva fundición no se autoriza? ¿Le preguntamos cuál es el plan B? No hay plan B".