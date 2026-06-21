El heredero de Ray-Ban intensifica la lucha por el control de la fortuna familiar

En una carta abierta, Leonardo Maria Del Vecchio acusó al consejo de administración de Delfin Sarl de no aclarar por qué cambió de posición frente a una operación que lo convertiría en el mayor accionista de la sociedad de inversión con sede en Luxemburgo.

Leonardo Maria Del Vecchio, heredero del imperio Ray-Ban construido por su difunto padre, desafió públicamente a la empresa matriz de su familia a que respaldara la compra de las acciones de dos hermanos por 10.000 millones de euros (US$ 11.500 millones) días antes de una crucial junta de accionistas del 30 de junio.

En una carta abierta publicada el viernes en la página web del periódico digital Quotidiano Nazionale, del que es propietario, el empresario de 31 años acusó al consejo de administración de Delfin Sarl de no haber proporcionado explicaciones claras sobre su cambio de postura respecto a una transacción que lo convertiría en el mayor accionista del vehículo de inversión con sede en Luxemburgo.

“El problema dejó de ser financiero y se convirtió en una cuestión de gobernanza”, escribió Del Vecchio, cuestionando por qué las preocupaciones sobre el acuerdo surgieron solo después de que los accionistas ya hubieran votado a favor de elementos clave de la transacción y tras declaraciones públicas que describían la reorganización como una medida estabilizadora.

Su intervención intensifica la batalla por el control de una de las mayores fortunas de Europa y pone de relieve las dificultades para llevar a buen término la propuesta de Del Vecchio en medio de la compleja estructura de gobierno establecida por Leonardo Del Vecchio, fundador de Luxottica, cuyo imperio se convirtió en EssilorLuxottica SA antes de su fallecimiento en 2022.

Su plan busca, en parte, suavizar las divisiones dentro de la familia, que ha tenido dificultades para alcanzar un consenso en las decisiones importantes.

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Del Vecchio está intentando comprar la participación conjunta del 25% que poseen sus hermanos Luca y Paola en Delfin, una transacción que elevaría su propiedad al 37,5% y lo convertiría, con diferencia, en el mayor accionista, poniendo fin potencialmente a años de incertidumbre en torno a la sucesión del imperio familiar.

Sin embargo, el acuerdo depende de conseguir un complejo paquete de financiamiento de 10.000 millones de euros con UniCredit SpA, BNP Paribas SA y Credit Agricole SA, una de las mayores financiaciones para adquisiciones jamás solicitadas por un particular en Europa, según fuentes cercanas al asunto.

Del Vecchio afirmó que, a medida que avanzaban las negociaciones de financiación, los prestamistas participantes habían solicitado recientemente mayor certeza sobre los dividendos futuros, la estabilidad del capital y la estrategia a largo plazo de Delfin. Si bien estas solicitudes son legítimas, el consejo de administración de Delfin no adoptó una postura unificada y transparente sobre cómo abordarlas, señaló en la carta.

Mientras persisten las dudas sobre el financiamiento, el presidente de Delfin, Francesco Milleri, está evaluando una alternativa que implicaría que la sociedad holding recomprara las participaciones vendidas por Luca y Paola Del Vecchio, según informó La Repubblica el domingo.

Delfin adquiriría las acciones al precio previamente acordado de unos 10.000 millones de euros y las redistribuiría entre los seis herederos restantes. La propuesta podría presentarse a los accionistas en la junta general anual del 30 de junio, según el diario.

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Las últimas declaraciones de Del Vecchio agudizan las dudas sobre la gobernanza de Delfin, que controla una participación importante en EssilorLuxottica y posee importantes inversiones en algunas de las instituciones financieras más estratégicas de Italia, como Banca Monte dei Paschi di Siena, Assicurazioni Generali y UniCredit.

Con un valor neto de activos superior a los 40.000 millones de euros, Delfin se ha convertido en un actor influyente en el panorama empresarial italiano, encontrándose a menudo en el centro de los debates en torno a la consolidación bancaria y las operaciones del sector financiero.

Los herederos se reunirán a fin de mes para la junta general anual de la sociedad holding con el fin de aprobar los beneficios y los dividendos.

“La reunión del 30 de junio no tratará sobre dividendos, balance ni cierre”, escribió Del Vecchio. “Abordará algo más profundo: la naturaleza misma y el futuro de Delfin”.