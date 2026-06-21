Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Multinacionales
Multinacionales

El heredero de Ray-Ban intensifica la lucha por el control de la fortuna familiar

En una carta abierta, Leonardo Maria Del Vecchio acusó al consejo de administración de Delfin Sarl de no aclarar por qué cambió de posición frente a una operación que lo convertiría en el mayor accionista de la sociedad de inversión con sede en Luxemburgo.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 21 de junio de 2026 a las 15:43 hrs.

herencias marcas
<p>Leonardo Maria Del Vecchio, heredero del imperio Ray-Ban. Foto: Bloomberg</p>

Leonardo Maria Del Vecchio, heredero del imperio Ray-Ban. Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

La chispa que expuso a la guardiana del Presidente Kast
2
DF MAS

Francisca Díaz del Río, directora de Tottus: “Yo creo que hay muy buen ánimo societatis”
3
DF MAS

Dueños de clínicas Everest salen en búsqueda de un socio para ingresar a la propiedad del holding dental
4
DF MAS

Del tai chi a la reunión privada con Kast: 10 episodios para conocer más a la nueva rectora de la Universidad de Chile
5
Señal DF

Silvia Fernández de BlackRock: “Es una reforma de pensiones tremendamente compleja en plazos; repensarlos es prudente"
6
DF MAS

Pierde en el CAM, pero avanza en el juicio penal: la dispar semana de Merama en su batalla legal contra Urbano
7
DF MAS

El chileno que rehabilita el Mar Rojo para los megaproyectos saudíes
8
DF MAS

El silencioso aterrizaje de Gabriel Zaliasnik en Tel Aviv en medio de la polémica por los chat
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete