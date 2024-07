Ganancias de Rio Tinto aumentan en el primer semestre pese a la caída en la demanda de China por materias primas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las ganancias del Grupo Rio Tinto aumentaron en el primer semestre a medida que la mayor minera de hierro del mundo demostró ser resistente a la desaceleración económica y la crisis inmobiliaria de China.

La compañía informó ganancias subyacentes de US$ 5.800 millones en los seis meses al 30 de junio, 1,8% más que en igual período del año anterior. Eso estuvo ligeramente por debajo de la estimación mediana de los analistas de US$ 5.890 millones. Rio pagará un dividendo de US$ 1,77 por acción.

Las mineras más grandes del mundo siguen siendo históricamente rentables a pesar de las preocupaciones sobre una desaceleración económica en China, que ha pesado sobre los precios del mineral de hierro este año. Rio pondrá en producción su enorme proyecto Simandou en la Guinea africana en 2025, un avance que probablemente hará bajar aún más los precios.

Punto de inflexión

"Estamos en un punto de inflexión en nuestro crecimiento, con un cambio radical en nuestro negocio de aluminio y una producción constante en nuestras operaciones de mineral de hierro en Pilbara", dijo el presidente ejecutivo de Rio, Jakob Stausholm, en un comunicado. "Tenemos un crecimiento considerable en el flujo de caja gracias a la puesta en marcha de la mina de cobre subterránea en Oyu Tolgoi, y más valor por venir a medida que nuestra inversión en Simandou y el proyecto de litio Rincón avancen a buen ritmo".

Rio dijo que los menores precios del mineral de hierro y del aluminio resultaron en una disminución de US$ 200 millones en las ganancias generales en comparación con el mismo período del año pasado. Esto fue compensado por los fuertes precios del cobre.

Demanda china

Una decepcionante recuperación pospandemia en China, el mayor país consumidor de metales, ha ejercido una presión a la baja sobre la demanda de materias primas industriales. Si bien los precios del mineral de hierro se mantuvieron relativamente resistentes durante el período que abarca el informe, se espera que se debiliten durante el segundo semestre y en adelante.