Nvidia apuesta por la IA en su ascenso hacia el US$ 1 billón acercándose cada vez más a la élite tecnológica

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Nvidia tiene una habilidad especial para seguir las tendencias tecnológicas: vende chips gráficos que impulsaron todo, desde el auge de los videojuegos hasta el auge de las criptomonedas y la gran apuesta de la industria en el metaverso.

Pero podría decirse que ninguna tendencia beneficiará más a la compañía de chips más valiosa del mundo que el auge de la inteligencia artificial. El aumento del 24% de Nvidia el jueves la colocó al alcance de una capitalización de mercado de US$ 1 billón, un nivel que la ubicaría entre la élite tecnológica que incluye a Apple, Microsoft, Amazon.com y Alphabet.

“Sería reacio a decir que ha ganado la carrera, pero está ganando en este momento”, dijo Zeno Mercer, analista de investigación senior de ROBO Global.

Después de un pronóstico de ventas impulsado por IA esta semana que superó los objetivos de Wall Street, el valor de Nvidia creció US$ 184 mil millones el jueves. Esa fue la tercera mayor ganancia en un día en la capitalización de mercado en los Estados Unidos en la historia. Nvidia subió un 2,5% adicional el viernes, poniendo su valoración en US$ 963.200 millones.

Apple amplía abastecimiento de chips en EEUU con multimillonario acuerdo con Broadcom

El boom de Nvidia

La empresa fue cofundada en 1993 por Jensen Huang, quien todavía dirige la empresa. Tuvo más éxito que sus pares en el desarrollo de chips que convierten el código de la computadora en las imágenes realistas que aman los jugadores de computadora, y superó una ola de consolidación que vio a sus rivales adquiridos, quebrados o fusionados en compañías más grandes.

Bajo la dirección de Huang, la empresa introdujo su tecnología en nuevos mercados, como los servidores de centros de datos y el procesamiento de inteligencia artificial, un movimiento que está resultando profético en la actualidad. En menos de una década, el negocio de centros de datos de Nvidia ha crecido de US$ 300 millones en ingresos anuales a US$ 15 mil millones. El fabricante de chips ha obtenido pedidos para equipar fábricas informáticas gigantes al argumentar con éxito que los chips gráficos pueden manejar las cargas de trabajo de IA mejor que los procesadores estándar.

El último pronóstico de la compañía destacó ese progreso. Las ventas en los tres meses que terminan en julio serán de unos US$ 11 mil millones, dijo Nvidia el miércoles por la noche, superando la estimación media de los analistas de US$ 7.180 millones.

“Estamos viendo pedidos increíbles para remodelar los centros de datos del mundo”, dijo Huang a los analistas en una conferencia telefónica. Se actualizará un billón de dólares de la infraestructura del centro de datos para manejar la llamada computación acelerada, dijo, permitiéndoles ejecutar herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT. “El presupuesto de un centro de datos se desplazará con mucha fuerza hacia la computación acelerada”.

Se ha vuelto común que las empresas de tecnología hablen sobre sus perspectivas de inteligencia artificial durante las conferencias telefónicas sobre ganancias. Las referencias a la IA se dispararon después del lanzamiento de ChatGPT en noviembre, y no siempre provocan un repunte de las acciones.

Pero Nvidia ahora se ha convertido en el modelo de una empresa que en realidad está ganando dinero con la IA. Es el vendedor de picos y palas en la analogía de la fiebre del oro.

Y eso lo ha llevado a un umbral histórico: cruzar la valuación de US$ 1 billón sería la primera vez para la industria de los semiconductores. Ni siquiera Intel, una pionera de Silicon Valley y la compañía más sinónimo de chips de computadora, estuvo cerca.

Empresa tecnológica más valiosa de Europa queda al centro de la guerra entre EEUU y China por los chips

Logro histórico

Nvidia eclipsó a Intel en capitalización de mercado en 2020, y las empresas solo se han separado más. La valoración actual de Nvidia es ocho veces mayor que la de Intel, a pesar de que la empresa tiene muchos menos ingresos.

El éxito de Nvidia ha hecho que los inversores se sientan aún más pesimistas con respecto a Intel. Si bien muchos fabricantes de chips vieron cómo sus acciones subían tras el exitoso informe de ganancias de Nvidia de esta semana, Intel en realidad cayó.

Nvidia también se está beneficiando de un repunte más amplio en el gasto en tecnología. La industria de los chips se está recuperando de una de sus caídas periódicas, y muchas empresas, incluso Intel, esperan que la demanda mejore en la segunda mitad.

Pero el cambio será particularmente dramático para Nvidia. Está a punto de pasar de ventas planas en el año fiscal actual a una ganancia del 45% en 2024.

“Pueden estar en una posición única”, dijo Stacy Rasgon, analista de Sanford C. Bernstein, en Bloomberg Television. “¿Es algo único o es la nueva normalidad? No sé."

Huang, de 60 años, es el director ejecutivo con más años de servicio de una importante empresa de tecnología, pero dirige el negocio como una startup. Es conocido por tomar decisiones rápidas y exigir una ejecución rápida .

Sus grandes apuestas no siempre han funcionado. Nvidia anunció planes en 2020 para adquirir Arm Ltd. por US$ 40 mil millones, con el objetivo de tomar el control de la tecnología de chips que se usa en teléfonos, máquinas de fábrica y una amplia gama de otros equipos. Huang esperaba usar Arm para llevar la IA a todo lo que tiene un interruptor de encendido y apagado.

Pero los clientes de Arm se opusieron al acuerdo, que habría sido el más grande jamás realizado en la industria de los chips, por temor a que comprometiera la neutralidad de la compañía británica. La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda para bloquear la transacción a fines de 2021, lo que llevó a Nvidia a retirarse de la compra en febrero de 2022.

Ahora, ese acuerdo fallido es un recuerdo lejano para los inversores de Nvidia. La pregunta clave en estos días es qué tan rápido los pares de Nvidia pueden reducir su liderazgo en IA. Advanced Micro Devices está trabajando con Microsoft, por ejemplo, para aumentar sus esfuerzos de chips de IA.

“Hay un ecosistema de IA más amplio”, dijo Mercer de ROBO Global. “Si bien es probable que Nvidia siga siendo muy valorada, el resto del sistema se pondrá al día”.