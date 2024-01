Falabella anuncia su plan de inversión para este año: es un 24% menos que el de 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Falabella anunció su plan de inversiones para 2024 por US$ 508 millones, los que serán destinados a sus plataformas tecnológicas, capacidad logística,aperturas y remodelaciones de tiendas.

De esta forma, la compañía espera invertir con dos focos: potenciar la experiencia de los clientes en su ecosistema físico-digital, y mantener su énfasis en eficiencia y rentabilidad.

El gerente general interino de Falabella, Alejandro González, dijo que “es un plan que busca profundizar la interacción omnicanal con nuestros clientes, expandiendo de forma selectiva los formatos de retail. En línea con nuestro objetivo de fortalecer la posición financiera de la compañía, el plan anunciado tiene reducciones respecto al del año anterior (24% en dólares) y una mayor focalización de las inversiones para obtener una mejor rentabilidad”.

Para ampliar y renovar la red de tiendas, la empresa destinará US$ 270 millones, que corresponden al 53% del total. De este monto, US$ 113 millones serán para inaugurar tiendas en Chile, Perú, México, y Colombia, lo que incluye dos nuevas ubicaciones de IKEA en ese último país. En tanto, considera US$ 157 millones a fortalecer la propuesta físico-digital, renovando las tiendas y centros comerciales.

El plan también considera US$ 200 millones destinados a tecnología, para continuar robusteciendo nuestro e-commerce en la región Andina, y potenciando la banca digital.

Por su parte, en logística, la inversión considera US$ 38 millones con foco en optimizar la capacidad y área disponible para gestión de inventario, con énfasis en Colombia. González concluyó que “en síntesis, nuestro plan de inversiones será focalizado y selectivo, para seguir mejorando la experiencia de los clientes con una oferta omnicanal y de calidad”.