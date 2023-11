Pacto de accionistas de Falabella: cómo están los socios a 19 meses del término del acuerdo de actuación conjunta

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Antes de la pandemia, se daba por escrito, firmado y timbrado que el pacto de accionistas de Falabella se iba a renovar el próximo 1 de julio de 2025, fecha en que vence el documento que mantienen desde 2013 las siete familias que conforman el grupo controlador del conglomerado: las cuatro ramas del clan Solari, además de los Del Río, Juan Cuneo y Sergio Cardone.

Pero, hoy, hay dos bloques muy marcados al interior de este pacto: por un lado, los Solari Donaggio, los Karlezi Solari y los Cortés Solari, y por el otro Juan Cuneo, los Heller Solari y los Del Río.

Si bien el clima mejoró en abril pasado, tras la salida de Carlo Solari de la presidencia y la llegada de Enrique Ostalé, las visiones sobre el futuro de la empresa se mantienen distantes, lo que para dos cercanos a las familias dificultaría renegociar un nuevo pacto de actuación conjunta.

Pero actualmente no hay nada cerrado y las opciones no son muchas: firmar un nuevo acuerdo o no y dejar que cada clan maneje sus acciones a completa discreción.

Uno de los principales objetivos del pacto vigente es impedir que llegue un inversionista y tome el control de la empresa. Hoy eso está totalmente bloqueado por el mencionado acuerdo.

Pero -tanto o más importante para algunos, dada la compleja situación que vive Falabella actualmente- es que el acuerdo también regula la forma en que se dirige la compañía. En su punto número dos, éste señala: “El pacto estipula la forma en que los grupos ejercerán dicha actuación conjunta, incluida la forma en que se votarán sus acciones en aquellas materias relevantes para la sociedad (incluyendo aumentos de capital y política de dividendos), la forma en que se elegirán los candidatos a directores y la distribución de votos para su elección”.

Esto en parte cambió en la elección del directorio de este año: el pacto siempre elegía a un representante de cada familia y a Hernán Büchi.

Pero, este año salieron de la mesa miembros históricos de todos los clanes: Sergio Cardone -que estaba desde 1986-, además de Carlos Heller y Felipe Del Río. Ricardo Cruzat, que llevaba unos meses tras la salida de Hernán Büchi, tampoco siguió.

Como reemplazos, ingresaron el exCEO de Walmart, Ostalé; el exministro y antiguo director de la compañía, Alfredo Moreno; y Germán Quiroga, especialista en e-commerce.

Además, por primera vez las AFP pudieron escoger un director, Andrés Roccatagliata, exgerente general de Enap y Ripley Chile.

También fueron reelegidos este año, Juan Carlos Cortés Solari, Carlo Solari Donaggio, María Cecilia Karlezi Solari y José Luis del Río.

La idea de una de las facciones del grupo controlador es que se profundice la nominación de directores con trayectoria en el mundo del comercio detallista, lo que no es compartido por todas las ramas familiares que componen el pacto.

Pero las diferencia van más allá, y se apunta a que hoy las familias no tendrían los mismos lineamientos y objetivos para con Falabella, por lo que no se podrían agrupar en un pacto de actuación conjunta. Incluso habría diferencias en la elección del nuevo CEO.

Magros resultados

Al cierre de 2022, el grupo controlador manejaba el 68,81% de las acciones y cuando firmaron el pacto de 2013, tenían el 81,74%.

El vigente acuerdo de actuación conjunta modificó el suscrito en octubre de 2003 cuando la multitienda se fusionó con Sodimac, de la familia Del Río.

Tras desatarse la pandemia, el conglomerado entró en un espiral de magros resultados. En 2021, DFMas fue el primer medio que dio cuenta de las diferencias entre las ramas sobre las decisiones que se estaban tomando en la administración de la compañía. El más molesto en ese entonces era el mismo Juan Cuneo: cuando dejó la presidencia en 2014, la firma tenía un valor en bolsa superior a los US$ 22 mil millones; hoy vale unos US$ 5.700 millones.

“Falabella se va a recuperar algún día, pero no sé cuándo”, dijo Cuneo a DFMas en 2021, en la última entrevista que ha concedido.

En los últimos días, tres clasificadoras han rebajado la calificación de la empresa. Incluso, S&P dijo: “Falabella enfrenta perspectivas inciertas de recuperación del negocio”.