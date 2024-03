Reddit se dispara un 48% en su debut en bolsa en una cálida recepción a su propuesta de valor con la revolución de la IA

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de Reddit Inc. se dispararon un 48% por encima de su precio de oferta pública inicial, ya que los inversionistas adoptaron la visión de la empresa de redes sociales de beneficiarse del crecimiento de la inteligencia artificial.

Las acciones de la compañía con sede en San Francisco cerraron a US$ 50,44 cada una el jueves en Nueva York, un día después de que la compañía y algunos de sus accionistas recaudaran US$ 748 millones en una oferta con un precio en la parte superior de un rango comercializado.

La oferta pública inicial de Reddit es la cuarta más grande en una bolsa de EEUU en 2024, mientras el mercado de ventas de acciones por primera vez continúa recuperándose después de dos de los años más lentos en una década. La exitosa cotización será el disparo de salida para las empresas de tecnología cuyos planes de oferta han estado en suspenso.

La revolución de la IA estuvo en el centro de la propuesta de valor propuesta por Reddit a los inversionistas, mientras las empresas observan las subidas récord de acciones como la del fabricante de chips Nvidia Corp.

"Los grandes modelos lingüísticos necesitan datos", dijo a Bloomberg TV la directora de operaciones de Reddit, Jennifer Wong. Describió los 19 años de experiencia humana de la compañía organizada por tema, con moderación y relevancia, lo cual es increíblemente importante para desarrollar tanto la capacidad de chat como la frescura de la información. Ésa es un área donde vemos oportunidades”.

Un trabajo de dos años

El esfuerzo de más de dos años de Reddit para cotizar refleja los altibajos del mercado, comenzando con su presentación confidencial inicial en 2021, cuando las OPI en las bolsas estadounidenses establecieron un récord histórico de US$ 339 mil millones, según datos compilados por Bloomberg. Las OPI en Estados Unidos han caído desde entonces, alcanzando sólo US$ 26 mil millones el año pasado, según muestran los datos.

Las acciones de la empresa subieron hasta un 70% en su primer día. El precio de cierre de US$ 50,44 cada uno le da un valor de mercado de US$ 8 mil millones según las acciones en circulación que figuran en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC). Incluyendo opciones sobre acciones y unidades de acciones restringidas, la valoración totalmente diluida de Reddit se acerca a los US$ 9.500 millones, apenas por debajo de la cifra de US$ 10.000 millones que había logrado en una ronda de financiación de 2021.

Mandeep Singh, analista senior de la industria de Bloomberg Technology, argumentó incluso antes de fijar el precio que la empresa podría valer hasta US$ 10 mil millones.

El precio de salida a bolsa de Reddit de US$ 34 se tradujo en un múltiplo de valor empresarial-ventas entre el múltiplo ocho veces de Meta Platforms Inc. y el múltiplo cuatro veces de pares de publicidad digital más pequeños como Snap Inc. y Pinterest Inc., dijo Singh a Bloomberg Radio el jueves. .

"Se paga por el crecimiento, y por Reddit, que aceleró el crecimiento en los últimos seis meses, es un argumento sólido para que debería tener un múltiplo premium", dijo Singh.

La oferta pública inicial de Reddit superó las grandes cotizaciones en septiembre de las empresas de tecnología estadounidenses Instacart, que recaudó US$ 660 millones, y Klaviyo Inc., con una oferta de US$ 659 millones. Si bien esas OPI, junto con la oferta de US$ 5.230 millones del diseñador británico de chips Arm Holdings Plc, la mayor de 2023, no lograron lanzar una avalancha de cotizaciones, el mercado se ha calentado desde entonces.

Según los datos, este año se han recaudado alrededor de US$ 8.800 millones a través de OPI en bolsas estadounidenses. Eso es un aumento de alrededor del 152% a estas alturas del año pasado.

Los buenos resultados de Reddit y Astera proporcionan un control de la temperatura del mercado para otros candidatos a OPI, como la startup de seguridad de datos respaldada por Microsoft Corp. Rubrik Inc. y la empresa de pagos de atención médica Waystar Technologies Inc.