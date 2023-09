Arm, el fabricante de chips respaldado por SoftBank, recauda US$ 4.870 millones en la mayor apertura a bolsa de 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Arm Holdings fijó el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) en el extremo superior de su rango para recaudar US$ 4.870 millones, en la mayor apertura a bolsa del año, una que podría dar un importante impulso a los mercados de valores, que vienen sufriendo desde hace algún tiempo.

El diseñador de chips británico, propiedad del gigante japonés SoftBank Group, vendió 95,5 millones de acciones de depósito estadounidenses por US$ 51 cada una, según un comunicado del miércoles que confirma un informe anterior de Bloomberg News. Arm había comercializado las acciones a entre US$ 47 y US$ 51 cada una.

Al precio de salida a bolsa, Arm quedó valorado en alrededor de US$ 54.500 millones, según cálculos de Bloomberg News. Los suscriptores tienen la opción de comprar hasta 7 millones de acciones adicionales.

Si bien Arm había pretendido anteriormente recaudar entre US$ 8 mil millones y US$ 10 mil millones, ese objetivo fue rebajado, al menos en parte, porque SoftBank decidió comprar aproximadamente 25% de la participación en poder de su Vision Fund y luego conservar una porción mayor de las acciones de la empresa. Después de la OPI, SoftBank seguirá controlando alrededor de 90% de las acciones de la compañía, dijo Arm en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en inglés) de Estados Unidos.

Arm estaba reservando más de US$ 700 millones de las acciones en la OPI para ser compradas por algunos de sus mayores clientes, incluidos Intel, Apple, Nvidia, Samsung Electronics y Taiwan Semiconductor Manufacturing.

La oferta está dirigida por Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Mizuho Financial Group. Raine Securities también actúa como asesor financiero en relación con la IPO.

Se espera que las acciones comiencen a cotizar este jueves en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ARM.