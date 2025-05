Teléfonica estaría afinando salida de Chile, con Citibank como asesor para vender Movistar

Según la información recabada por un medio español, la operación podría ascender a cerca de US$ 1.100 millones.

En el contexto del éxodo del grupo Telefónica de América Latina, este lunes el medio hispano El Confidencial, señaló que la empresa habría contratado como asesor a Citibank para vender su negocio en Chile, transacción que sería uno de los últimos pasos de la compañía para abandonar sus operaciones bajo su casi extinta filial Hispam.

Esto, se suma a la venta de sus filiales en Argentina (por US$ 1.245 millones) y Colombia (US$ 400 millones); a la reciente transacción de su unidad en Perú a la empresa argentina Integra Tec International por US$ 1,02 millones; además de anunciar inminentes desinversiones en México, Uruguay y Ecuador.

De acuerdo a lo recabado por el medio ibérico -que citó fuentes del mercado bajo reserva- la operación de Chile reportaría a la multinacional unos US$ 1.100 millones. Dicho esto, El Confidencial afirmó que “una de las operaciones a las que Marc Murtra (presidente de Telefónica) ha dado prioridad es a la de Chile”.

Además, señaló que -además de Citi- la compañía también ha contratado a Banco Santander y a Rothschild para salir de todos los países de la región en los que aún está presente, menos Brasil. Esto iría en línea con lo que comunicó el presidente del grupo español en la junta de accionistas de la firma: “La prioridad de Telefónica es Europa, Europa y Europa”.

Los interesados en comprar

Desde Chile, fuentes del mercado afirman que entre los interesados y eventuales oferentes estarían Integra Tec, América Móvil e incluso Entel, a pesar de las dificultades regulatorias que acarrearía. Millicom por su parte estaría analizando una oferta y Digital Bridge no mira los activos.

Cabe mencionar que la firma estaría buscando comprador para Chile, debido a que la filial nacional lleva dos años consecutivos reportando pérdidas y cerró el 2024 con mermas por US$ 446 millones, las cuales aumentaron en comparación con 2023, año en el que la firma registró US$ 77 millones de saldo en rojo. Con todo lo anterior, expertos del sector no ven un escenario atractivo para la operación.