Ataques entre Israel e Irán hacen subir el petróleo y amenazan con más inflación en EEUU

Analistas anticipan que si el crudo sube a US$ 100 el barril, las gasolinas en Norteamérica aumentarían en 17% y la inflación de junio llegaría a 3,2%.

Los precios del crudo subieron este fin de semana después de que Israel e Irán continuaran con sus ataques a sus respectivos territorios, lo que generó temores de que una escalada pudiera interrumpir el suministro de crudo desde Medio Oriente. Expertos alertaron que esto puede minar los esfuerzos de la Reserva Federal de EEUU para contener la inflación y con ello consiga mantener altas las tasas de interés, pese a la voluntad declarada del Presidente Trump en sentido contrario.

El Brent llegó a subir un 5,5% antes de recortar algunas ganancias para cotizar por encima de los US$ 76 por barril, mientras que el West Texas Intermediate rondaba los US$ 75 a inicios de la semana.

Esto luego que Israel lanzara un ataque contra el gigante campo de gas de South Pars, forzando el cierre de una plataforma de producción, después de los ataques a las instalaciones nucleares de Irán. El aumento de las tensiones ha sacudido los mercados financieros, con el petróleo subiendo más de un 13% el viernes antes de reducir algunas de esas ganancias, y los inversores buscando activos refugio como oro, informó Bloomberg.

La mayor preocupación para el mercado petrolero se centra en el Estrecho de Ormuz. Los productores de Oriente Medio envían alrededor de una quinta parte de la producción diaria mundial a través de la estrecha vía fluvial, y los precios podrían dispararse aún más si Irán intenta bloquear la ruta.

Las métricas de mercado apuntan al pánico por los riesgos de cambios en el suministro, así como al creciente temor a un conflicto prolongado en Oriente Medio. Los mercados de opciones también muestran señales de alerta. Los volúmenes fueron mucho mayores de lo habitual.

Tasa de interés

Los economistas dijeron que existe el riesgo de que esta coyuntura retrase el cronograma de los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal, mientras el banco central estadounidense evalúa el impacto potencial sobre la inflación.

El aumento en los precios del petróleo podría agravar las presiones inflacionarias que ya se acumulan como resultado de los aranceles del presidente Donald Trump a los socios comerciales de EEUU, lo que impediría que la Reserva Federal tomara medidas significativas a corto plazo, dijo José Brusuelas, economista jefe de RSM US LLP.

Anna Wong y Tom Orlik dijeron a Bloomberg Economics que un nuevo aumento en los precios del petróleo, a US$ 100 por barril, impulsaría todos los tipos de gasolina en EEUU en aproximadamente un 17%, lo que corresponde a un aumento de US$ 3,25 por galón a US$ 4,20. Esto elevaría la tasa de inflación interanual al 3,2% para junio.

La Fed se reunirá los días 17 y 18 de junio para decidir sobre las tasas de interés. Se espera que mantenga sin cambios su tasa de referencia.