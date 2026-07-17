El dream team de Kevin Warsh: los equipos que conformó para reformar la Reserva Federal

Entre los miembros se encuentran el exgobernador del Banco de la Reserva de la India, Raghuram Rajan; el exCEO de Walmart, Doug McMillon; y el cofundador de la firma de capitales de riesgo Andreessen Horowitz, Marc Andreessen.

Kevin Warsh llegó con ánimo de cambios a la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así lo reiteró en sus primeras comparecencias en el Capitolio, donde arribó la semana pasada con grupos de trabajo ya conformados para revisar herramientas claves del banco central.

“Ahora mismo están en fase de investigación”, dijo durante su testimonio ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde confirmó a los miembros que integrarán estas mesas de trabajo y entre los cuales se encuentran varias figuras destacadas de Wall Street, empresarios y una amplia gama de académicos y exfuncionarios de la Fed y la Casa Blanca.

Los líderes de estos grupos estarán a cargo de revisar la estrategia de comunicación del banco central, su balance de US$ 6,7 billones, el uso y dependencia de las fuentes de datos, la productividad y el empleo, y los marcos de referencia que los responsables de política monetaria utilizan para medir la inflación.

Para el director del Centro Hutchins de Política Fiscal y Monetaria de Brookings, David Wessel, “no cabe duda de que el presidente Warsh eligió a figuras destacadas para los grupos de trabajo, algunas de ellas son muy adecuadas para sus cometidos”.

El investigador senior en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, John Cochrane comparte esa visión. “Están integrados por personas realmente buenas, inteligentes y expertas. Warsh también logró reunir una diversidad de puntos de vista y trayectorias”, señaló.

Es precisamente esa diversidad la que destacó Mitsubishi UFJ (MUFG), que en un informe en la materia destacó que los asesores externos aportan una “gran credibilidad” a la iniciativa reformista de Warsh.

“Si a esto sumamos su capacidad para comunicar con claridad sus mensajes a los mercados (incluyendo aquello que prefiere no decir), su astucia política para desenvolverse tanto en la Fed como en el entramado de Washington, y su sólida red de contactos -que abarca también al sector privado-, parece más probable que logre impulsar cambios significativos”, indicó el reporte.

Fricción en torno al balance

El principal punto de tensión que enfrentará Warsh radicará en la política relativa al balance.

El exgobernador del Banco de la Reserva de la India (BRI) y académico de la Universidad de Chicago, Raghuram Rajan, liderará ese equipo, en el que trabajará junto con el exgobernador de la Fed (2012- 2014), Jeremy Stein, y la exsubsecretaria del Tesoro (2014-2017), Karen Dynan.

Según señala Wessel a DF, será esta última economista la que plantee un contrapunto. A diferencia del presidente de la Fed, que busca reducir el balance de forma agresiva y rápida para que el banco central recupere su rol neutral, Dynan se inclina hacia una disminución más moderada y cautelosa.

El principal riesgo para el mercado es que una reducción excesiva del balance agote la liquidez, aumente la volatilidad y limite la capacidad de la Reserva Federal para controlar las tasas de interés de corto plazo.

La experiencia reciente alimenta esa cautela. En 2019 la Fed debió detener la reducción del balance para estabilizar el mercado de recompra y, en 2020, lo expandió desde unos US$ 4,2 billones hasta más de US$ 7,2 billones en menos de un año para enfrentar la pandemia.

Las otras task forces

El grupo de trabajo de comunicaciones tendrá como objetivo principal redefinir y mejorar la forma en que la Fed transmite al público y los mercados financieros sus decisiones de política monetaria, particularmente en momentos de alta incertidumbre.

Este equipo estará compuesto por el exgobernador del Banco de Inglaterra, quien lideró la institución durante la crisis financiera, Mervyn King; el expresidente del Banco Central de Brasil, Arminio Fraga, y por el distinguido miembro del Centro Golub de Finanzas y Políticas del MIT, Peter R. Fisher.

La mesa de trabajo de fuentes de datos se encargará de modernizar y agilizar los sistemas de información para mejorar la calidad y rapidez con la que se evalúa la economía para evitar que la Fed tome decisiones basadas en datos retrasados.

Sus miembros serán el ex CEO de Walmart, Doug McMillon; el economista de la Universidad de Harvard, Raj Chetty, y el profesor de economía de la Universidad de Chicago, Kevin Murphy.

El equipo de productividad y empleo deberá analizar el ritmo y alcance de nuevas tecnologías, con especial foco en el impacto que tendrá la Inteligencia Artificial (IA) sobre la productividad, las empresas y el mercado laboral.

Entre sus miembros se encuentran el profesor de economía de Stanford, Charles Jones; la directora ejecutiva de Microsoft, Asha Sharma, y el cofundador y socio de la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, Marc Andreessen, uno de los nombres más polémicos.

“Tiene opiniones muy firmes y me preocupa que no resulte un árbitro creíble de los hechos”, indicó Wessel respecto a la participación de Andreessen.

El grupo de trabajo de los marcos de inflación quedará en manos del ganador del Premio Nobel de Economía 2011, Thomas Sargent; del expresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush, Greg Mankiw, y del ex asesor económico del Banco de Pagos Internacionales, William White.

“Creo que, por ahora, no están prestando suficiente atención a las restricciones fiscales que afectan a la política monetaria”, sostuvo Cochrane. Tampoco, añadió, “a la regulación financiera, ni a la desregulación necesaria”.

Por su parte, Wessel considera que de estos equipos, “ninguno aborda el tema de la estabilidad financiera”, agregando que la gran incógnita es qué hará la Fed con los informes.

Con todo, cualquier recomendación que surja de los grupos de trabajo deberá contar con la aprobación del FOMC, organismo compuesto por 12 funcionarios.

Balance

Raghuram Rajan , exgobernador del Banco de la Reserva de la India.

, exgobernador del Banco de la Reserva de la India. Jeremy Stein , exgobernador de la Fed.

, exgobernador de la Fed. Karen Dynan, exsubsecretaria del Tesoro de EEUU.

Fuentes de datos

Doug McMillon , ex CEO de Walmart.

, ex CEO de Walmart. Raj Chetty , economista de Harvard.

, economista de Harvard. Kevin Murphy, economista de la Universidad de Chicago.

Comunicaciones

Mervyn King , exgobernador del Banco de Inglaterra.

, exgobernador del Banco de Inglaterra. Arminio Fraga , exgobernador del banco central de Brasil.

, exgobernador del banco central de Brasil. Peter Fisher, miembro del Centro Golub de Finanzas y Políticas del MIT.

Productividad y empleo

Asha Sharma , CEO de Xbox de Microsoft.

, CEO de Xbox de Microsoft. Marc Andreessen , cofundador de Andreessen Horowitz.

, cofundador de Andreessen Horowitz. Charles Jones, economista de la Universidad de Stanford.

Frameworks de inflación