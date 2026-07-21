Petróleo alcanza los US$ 91 el barril mientras hutíes comienzan a hacer efectivo el bloqueo a Arabia Saudita en el mar Rojo

Este martes un petrolero chino que salía desde el puerto saudita de Yanbu se vio obligado a dar la vuelta tras las amenazas de los rebeldes de Yemen aliados de Irán.

El petróleo volvió a subir con fuerza este martes y el Brent alcanzó los US$ 91 por barril, ante el persistente intercambio de agresiones entre Estados Unidos e Irán y las primeras consecuencias concretas del bloqueo naval anunciado por los hutíes de Yemen contra Arabia Saudita.

La señal más clara de que la amenaza dejó de ser solo retórica llegó pocas horas después del anuncio de la organización política militar yemení respaldada por Irán. De acuerdo con un reporte de Bloomberg, un petrolero chino de gran tamaño (VLCC) dio media vuelta en el sur del mar Rojo tras la advertencia de los rebeldes de que atacarían a los buques que hicieran escala en puertos sauditas o zarparan desde ellos.

El Xin Long Yang había salido el lunes desde el puerto saudita de Yanbu, transportando cerca de 2 millones de barriles de crudo con destino a China. Sin embargo, antes de aproximarse a la frontera marítima con Yemen, el buque cambió abruptamente de rumbo y comenzó a navegar nuevamente hacia el norte.

La maniobra evidencia el impacto inmediato que puede tener el bloqueo sobre una infraestructura que se había vuelto estratégica para Arabia Saudita desde que la guerra con Irán redujo drásticamente el tránsito de petroleros por el Golfo Pérsico.

Precisamente, los puertos sauditas del mar Rojo habían adquirido un papel cada vez más relevante como alternativa para mantener las exportaciones de crudo hacia Asia evitando, en parte, el estrecho de Ormuz.

De mantenerse la amenaza, las alternativas logísticas son considerablemente más costosas. Una opción para el Xin Long Yang sería descargar parte de su carga en el oleoducto Sumed, que cruza Egipto desde el mar Rojo hasta el Mediterráneo, para luego atravesar el Canal de Suez y volver a cargar antes de continuar viaje. Otra posibilidad sería rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, una ruta que elevaría la distancia desde unas 7.000 millas náuticas a más de 17.000 millas.

El temor a un "segundo Ormuz"

El episodio refuerza la preocupación de analistas internacionales de que Bab el-Mandeb pueda transformarse en un segundo gran cuello de botella energético, sumándose al estrecho de Ormuz.

En un análisis publicado este lunes, el Council on Foreign Relations (CFR) sostuvo que la decisión de los hutíes de imponer un bloqueo naval contra Arabia Saudita "abre un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán" y amenaza con estrangular el tránsito por Bab el-Mandeb, con "consecuencias potencialmente importantes para la economía mundial".

El centro de estudios recuerda que entre 12% y 15% del comercio marítimo mundial utiliza el mar Rojo y advierte que una interferencia sostenida en esa ruta provocaría retrasos severos en las cadenas de suministro, impulsaría los precios de la energía y desestabilizaría aún más la economía global.

Para el experto del CFR Steven A. Cook, la simultánea presión sobre Ormuz y Bab el-Mandeb representa una prueba sin precedentes para Washington.

"Históricamente, la protección estadounidense de la libertad de navegación iba de la mano con el interés fundamental de garantizar el libre flujo de petróleo y gas desde Medio Oriente. El cierre del estrecho de Ormuz y el potencial cierre de Bab el-Mandeb son una prueba para ambos", afirmó.

Otro de los especialistas del centro, Edward Fishman, advierte que el riesgo para Arabia Saudita es particularmente elevado porque el reino exporta entre 4 y 5 millones de barriles diarios a través de una red de oleoductos que desemboca precisamente en puertos del mar Rojo.

"Los hutíes podrían, en teoría, cerrar Bab el-Mandeb y básicamente dejar a Arabia Saudita sin forma de exportar petróleo", señaló