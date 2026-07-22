Trump amenaza a Irán con destruir un puente o una central eléctrica por cada ataque en Ormuz
La escalada sigue impulsando el petróleo y presionando la inflación, marco en el que crecen las apuestas por un alza de tasas de la Fed.
Noticias destacadas
La escalada bélica en Medio Oriente persiste. Este miércoles el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con responder contra su infraestructura civil cada vez que "ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma".
Según especificó el mandatario en Truth Social, "Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA, incluidos aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán”, en represalia.
Las declaraciones del mandatario se conocieron después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara que Irán “no parece estar tomando en serio” las negociaciones para poner fin a las hostilidades.
Durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Filipinas, Rubio afirmó que Washington sigue dispuesto a alcanzar una solución diplomática, pero sostuvo que Teherán incumplió los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento alcanzado el mes pasado.
“Llegas a un acuerdo y luego lo violas; entonces ese acuerdo deja de ser válido”, señaló. Añadió que cualquier pacto futuro deberá evaluarse según el cumplimiento de sus condiciones, entre ellas la apertura del estrecho de Ormuz a una navegación “libre y justa”.
Rubio acusó a la República Islámica de exigir el derecho a controlar Ormuz, una pretensión que, advirtió, establecería “un precedente muy peligroso” para el resto del mundo.
Las declaraciones tienen lugar tras la undécima noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra territorio iraní. El Comando Central de EEUU informó que los últimos ataques alcanzaron centros de operaciones militares, capacidades marítimas, hangares de aeronaves, depósitos de drones e infraestructura logística militar de Irán. Según el organismo, las acciones buscaban reducir la capacidad del país para amenazar la navegación comercial en Ormuz.
Impacto en expectativas de alza de tasas
La intensificación de las amenazas y la falta de avances diplomáticos volvieron a impulsar los precios del petróleo. El Brent, referencia internacional, llegó a tocar los US$ 95 por barril a primera hora de la mañana. Cerca de las 10:30 había moderado su avance hasta cotizar con un alza de 3,16% que lo deja en US$ 93,9.
La presión inflacionaria derivada del encarecimiento de la energía ha contribuido a que el mercado incremente sus apuestas por una pronta alza de tasas por parte de la Reserva Federal.
Eso se ha visto reflejado en el rendimiento del bono del Tesoro, que en el caso del vencimiento a 10 años subió este miércoles más de un punto base, hasta 4,642%.
Deutsche Bank destacó que la probabilidad implícita de un aumento de tasas en la reunión de julio había vuelto a 26% al cierre del martes, su nivel más alto desde la publicación del último dato de inflación de Estados Unidos que hizo que esas probabilidades cedieran de 45% a 10% a penas se tuvo conocimiento de una caída de 0,4% mensual en el IPC de junio.
Agresiones en la escalada bélica en Medio Oriente
Los ataques cruzados entre Irán, EEUU, Israel, Arabia Saudita y los hutíes de Yemen desde que se reactivó la guerra el 11 de julio.
Mapa interactivo: país o zona objetivo del ataque
1. Bahréin
Irán atacó sistemas de control y seguridad del tráfico aéreo.
2. Kuwait
Irán ha atacado múltiples objetivos, entre ellos una planta eléctrica y desalinizadora, además de instalaciones militares.
3. Jordania
Irán atacó una instalación militar estadounidense.
4. Qatar
Irán lanzó misiles contra la base aérea Al Udeid de EEUU en territorio catarí, un ataque que sí fue confirmado.
5. Irak
Irán atacó posiciones del grupo opositor kurdo Komala.
6. Estrecho de Ormuz
Irán ha atacado a buques comerciales tras anunciar un nuevo cierre. EEUU retomó el bloqueo contra los iraníes por esta vía.
7. Irán
EEUU ha atacado Bandar Abbas, Bushehr, Chabahar y Jask, apuntando a diversos objetivos militares e infraestructura civil, incluidos puentes, carreteras y ferrocarriles.
8. Yemen
Arabia Saudita atacó el Aeropuerto Internacional de Saná.
9. Líbano
Israel atacó posiciones e infraestructura militar de Hezbolá en el sur del país.
10. Arabia Saudita
Los hutíes atacaron el aeropuerto internacional de Abha con misiles y drones.
11. Estrecho de Bab el-Mandeb
Los hutíes están bloqueando a los buques que vienen o se dirigen a Arabia Saudita.
12. Siria
El Cuerpo de Guardianes de la Revolución atacó la base de Al-Tanf, en el sur de Siria, utilizada por fuerzas especiales de EEUU.
13. Emiratos Árabes Unidos
Irán ha lanzado ataques masivos con misiles y drones que causaron daños severos en la Ciudad Militar Sheikh Zayed.
14. Omán
Drones iraníes atacaron territorio omaní y el CGRI atacó buques que navegaban cerca de la costa de Omán.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Cómo WhatsApp se está posicionando como canal de contacto con clientes para las empresas chilenas
La alta penetración de la app de Meta se ha convertido en una nueva vía de contacto integrada –y con IA- para atención de clientes, ventas y cobranza, frente a la menor efectividad de las llamadas a raíz de la Ley de Prefijos.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete