Trump amenaza a Irán con destruir un puente o una central eléctrica por cada ataque en Ormuz

La escalada sigue impulsando el petróleo y presionando la inflación, marco en el que crecen las apuestas por un alza de tasas de la Fed.

La escalada bélica en Medio Oriente persiste. Este miércoles el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con responder contra su infraestructura civil cada vez que "ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma".

Según especificó el mandatario en Truth Social, "Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA, incluidos aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán”, en represalia.

Las declaraciones del mandatario se conocieron después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, asegurara que Irán “no parece estar tomando en serio” las negociaciones para poner fin a las hostilidades.

Durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) en Filipinas, Rubio afirmó que Washington sigue dispuesto a alcanzar una solución diplomática, pero sostuvo que Teherán incumplió los compromisos establecidos en el memorando de entendimiento alcanzado el mes pasado.

“Llegas a un acuerdo y luego lo violas; entonces ese acuerdo deja de ser válido”, señaló. Añadió que cualquier pacto futuro deberá evaluarse según el cumplimiento de sus condiciones, entre ellas la apertura del estrecho de Ormuz a una navegación “libre y justa”.

Rubio acusó a la República Islámica de exigir el derecho a controlar Ormuz, una pretensión que, advirtió, establecería “un precedente muy peligroso” para el resto del mundo.

Las declaraciones tienen lugar tras la undécima noche consecutiva de bombardeos estadounidenses contra territorio iraní. El Comando Central de EEUU informó que los últimos ataques alcanzaron centros de operaciones militares, capacidades marítimas, hangares de aeronaves, depósitos de drones e infraestructura logística militar de Irán. Según el organismo, las acciones buscaban reducir la capacidad del país para amenazar la navegación comercial en Ormuz.

Impacto en expectativas de alza de tasas

La intensificación de las amenazas y la falta de avances diplomáticos volvieron a impulsar los precios del petróleo. El Brent, referencia internacional, llegó a tocar los US$ 95 por barril a primera hora de la mañana. Cerca de las 10:30 había moderado su avance hasta cotizar con un alza de 3,16% que lo deja en US$ 93,9.

La presión inflacionaria derivada del encarecimiento de la energía ha contribuido a que el mercado incremente sus apuestas por una pronta alza de tasas por parte de la Reserva Federal.

Eso se ha visto reflejado en el rendimiento del bono del Tesoro, que en el caso del vencimiento a 10 años subió este miércoles más de un punto base, hasta 4,642%.

Deutsche Bank destacó que la probabilidad implícita de un aumento de tasas en la reunión de julio había vuelto a 26% al cierre del martes, su nivel más alto desde la publicación del último dato de inflación de Estados Unidos que hizo que esas probabilidades cedieran de 45% a 10% a penas se tuvo conocimiento de una caída de 0,4% mensual en el IPC de junio.



