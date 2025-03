Trump dice que no prevé una recesión en EEUU y desestima recientes turbulencias en los mercados por su política arancelaria

"No, no me preocupa”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre la volatilidad de las bolsas en Nueva York. “Van a subir y van a bajar. Pero, ¿saben qué? Tenemos que reconstruir nuestro país”, señaló el mandatario a los periodistas en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump restó importancia a una fuerte liquidación del mercado bursátil provocada por las preocupaciones de que su agenda arancelaria arrastrará a la economía más grande del mundo a una recesión. "No lo veo en absoluto. Creo que este país va a prosperar", dijo Trump este martes en la Casa Blanca. Los mercados “van a subir y van a bajar. Pero, ¿saben qué? Tenemos que reconstruir nuestro país”, agregó.

Los comentarios del mandatario republicano se producen en medio de un período de tres semanas de volatilidad en el mercado. Las acciones cayeron este martes después de que el presidente anunciara nuevas sanciones comerciales contra Canadá, su mayor socio. Más tarde, sin embargo, retiró su amenaza de una sobretasa de 50% al acero y aluminio de Canadá, lo que ayudó a acotar las pérdidas.

"No me preocupa"

Las fuertes caídas de los últimos días se produjeron tras las advertencias del presidente y de los funcionarios de su administración de que la economía estadounidense podría estar atravesando un período difícil, ya que están utilizando los aranceles para reequilibrar los flujos comerciales mientras aplica fuertes recortes al gasto y la fuerza laboral del gobierno federal.

En una entrevista que se emitió el domingo en Fox News, Trump se negó a descartar la posibilidad de una recesión.

Trump, que varias veces ha recurrido a los mercados como un argumento para defender sus políticas económicas, en las últimas semanas ha restado importancia a esas señales, una postura que repitió este martes. “No, no me preocupa”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre la volatilidad del mercado. “Creo que algunas personas van a hacer grandes negocios comprando acciones y bonos y todas las cosas que están comprando. Creo que vamos a tener una economía que sea una real, no una falsa”.

Trump habló junto al multimillonario asesor Elon Musk, mientras compraba uno de los vehículos Tesla del empresario tecnológico, en un esfuerzo por apoyar a un aliado después de que las acciones de su compañía se hundieran el lunes.

Musk lidera el controvertido esfuerzo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, que ha sacudido a Washington con sus medidas para recortar el gobierno federal, una iniciativa que el presidente y sus aliados dicen que traerá crecimiento al sector privado.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Estaban poniendo todos los empleos del gobierno”, dijo Trump. “No se pueden tener todos los empleos del gobierno. No hay ingresos para pagarles a los trabajadores”.