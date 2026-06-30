Banco Mundial elimina meta de financiamiento climático presionado por Estados Unidos

Países donantes y clientes estuvieron en contra de la concesión a la “ciencia vudú” de la administración Trump.

El Banco Mundial eliminó una meta clave de financiamiento climático tras una intensa presión de Estados Unidos, mientras su principal accionista desmantela décadas de cooperación global para enfrentar el aumento de las temperaturas.

El Banco Mundial informó el lunes por la noche que extenderá su plan de acción sobre cambio climático, pero que "retirará" la meta de que el 45% de su financiamiento se destinara a proyectos que ofrecieran "cobeneficios" climáticos.

La decisión llegó tras meses de negociaciones. Los países accionistas europeos, junto con muchos países clientes en desarrollo, defendían mantener la meta y preservar el plan de acción climática, mientras que Estados Unidos —que posee el mayor poder de voto y un veto efectivo en el Banco Mundial— impulsaba su eliminación.

En un memorando interno dirigido al personal, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, señaló que el trabajo de la institución en materia climática "es y seguirá siendo firmemente impulsado por las necesidades de los países clientes, apoyándolos para cumplir sus propias metas".

Sin embargo, una fuente cercana a las negociaciones afirmó que "la imagen es terrible", y agregó que los países se vieron obligados a "encontrar una forma de acomodar la ciencia vudú de Estados Unidos".

La decisión se produce apenas meses después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha calificado el cambio climático como un engaño, retirara al país de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el tratado climático más importante del mundo. El año pasado, el Financial Times informó que Estados Unidos estaba presionando al Banco Mundial y a otros bancos multilaterales de desarrollo para financiar más proyectos de combustibles fósiles.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en abril que la meta de financiamiento climático "genera ineficiencias, distorsiona la toma de decisiones económicas y aleja al banco de su misión principal".

El banco ya había cumplido ese objetivo, al destinar US$ 39.200 millones —equivalentes al 48% de su financiamiento— a proyectos con beneficios climáticos durante el año pasado.

Danny Scull, asesor senior de políticas del centro de estudios ambiental E3G, con sede en Estados Unidos, señaló que tanto los países donantes como los países clientes trabajaron conjuntamente para asegurar que el Banco Mundial estuviera alineado con el Acuerdo de París y realizara seguimiento e informara sobre el financiamiento climático. "Todo eso es fácil de pasar por alto, pero es realmente importante", dijo.

El financiamiento de los bancos multilaterales de desarrollo constituye una parte fundamental de otro objetivo acordado por más de 190 países durante las negociaciones climáticas de Naciones Unidas. Los países desarrollados comprometieron al menos US$ 300 mil millones al año hacia 2035 para ayudar a las economías en desarrollo a realizar la transición y adaptarse al cambio climático.

Durante las negociaciones celebradas en Bakú en 2024, los bancos multilaterales de desarrollo comprometieron un financiamiento climático conjunto de al menos US$ 120 mil millones anuales para países de ingresos bajos y medios hacia 2030.

Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, señaló al Financial Times que el rol del Banco Mundial y de otros bancos multilaterales de desarrollo es "central" para proveer financiamiento climático, especialmente cuando los recursos públicos están "limitados y reduciéndose".

Durante la Conferencia de Sostenibilidad de Hamburgo realizada el martes, Paschal Donohoe, director gerente y director de Conocimiento del Banco Mundial, afirmó que la institución ha estado "trabajando muy intensamente" para "integrar el trabajo climático en todas nuestras actividades de desarrollo".

Agregó que la extensión del marco de acción es muy importante y que ahora el banco se enfocará en cómo monitorear e informar los resultados obtenidos, en lugar de "simplemente hacer seguimiento a cuánto se ha gastado".

La eliminación de esta meta representa un giro acelerado para el Banco Mundial, cuyo anterior presidente, David Malpass, dejó anticipadamente su cargo tras recibir críticas persistentes por la respuesta de la institución al cambio climático durante su gestión.

Fuentes cercanas a las conversaciones indicaron que existe una fuerte demanda por financiamiento climático entre los países prestatarios, argumentando que el desarrollo suele estar estrechamente vinculado con la transformación de los sistemas energéticos y con enfrentar los problemas derivados del calentamiento global. Los últimos tres años han sido los más calurosos registrados.

Pese a la eliminación de la meta de financiamiento climático, un funcionario sostuvo que, mientras el plan climático siga vigente y el banco ya esté superando el objetivo fijado, una "administración cuidadosa" permitirá continuar financiando iniciativas verdes. "Los estadounidenses obtienen lo que quieren —la desaparición de la meta—, pero todos los demás que viven en el mundo real también consiguen lo que quieren", afirmó.

Sin embargo, agregó que si el banco retrocede en materia de financiamiento climático, existe el riesgo de que los países donantes opten por trabajar con otros bancos de desarrollo para cumplir sus propios objetivos de financiamiento climático.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.