Estados Unidos evalúa una división de Google en un histórico caso antimonopolio

El gobierno de Estados Unidos está considerando solicitar la división de Google para poner fin a su monopolio en las búsquedas, en lo que sería el esfuerzo más audaz hasta el momento para controlar a una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo.

El posible camino fue presentado por el Departamento de Justicia el martes y se produce después de que los fiscales federales ganaran un caso histórico en agosto, cuando un juez dictaminó que Google había violado la ley antimonopolio de Estados Unidos y calificó a la empresa de “monopolista”.

En un documento judicial que detalla las sanciones que el Departamento de Justicia podría solicitar a Amit Mehta, el juez que preside el caso, los fiscales dijeron que estaban "considerando soluciones estructurales y de comportamiento" que impedirían a Google utilizar productos como el navegador Chrome y la tienda de aplicaciones Play, y el sistema operativo Android para darle a su motor de búsqueda una ventaja sobre sus competidores o nuevos participantes.

El Departamento de Justicia también podría intentar obligar a Google a compartir los datos de búsqueda de los usuarios con sus rivales y restringir su capacidad de utilizar los resultados de búsqueda para entrenar nuevos modelos y productos de inteligencia artificial generativa.

Una escisión de Google reordenaría un mercado de búsquedas en el que la compañía maneja más del 90% de las consultas en línea y transformaría un negocio que ha convertido a su empresa matriz, Alphabet, en una de las más valiosas del mundo.

"Durante más de una década, Google ha controlado los canales de distribución más populares, dejando a sus rivales con pocos o ningún incentivo para competir por los usuarios", dijo el Departamento de Justicia. "Remediar completamente estos daños requiere no sólo poner fin al control de distribución de Google hoy, sino también garantizar que Google no pueda controlar la distribución del mañana".

El documento de 32 páginas del Departamento de Justicia contiene su propuesta de reparación inicial y avanza el juicio a su segunda etapa, en la que Mehta determinará las sanciones que se impondrán a Google.

En agosto, Mehta dictaminó que Google había gastado decenas de miles de millones de dólares en acuerdos exclusivos para mantener un dominio ilegal sobre las búsquedas.

Google respondió a las soluciones propuestas, calificándolas de “radicales y radicales”, más allá del alcance de las cuestiones legales del caso y una amenaza para “los consumidores, las empresas y la competitividad estadounidense”.

Las acciones de Alphabet tuvieron pocos cambios en las operaciones fuera de horario del martes y han subido un 19% este año para darle un valor de mercado de 2 billones de dólares, el cuarto mayor para una empresa que cotiza en bolsa en el mundo.

El caso de Google podría ser potencialmente la mayor victoria antimonopolio para el Departamento de Justicia desde que un juez ordenó la disolución de Microsoft hace 24 años por aplastar ilegalmente a la competencia.

Sin embargo, ese fallo fue revocado en apelación un año después, lo que convirtió la demanda contra Google en una segunda oportunidad para que el Departamento de Justicia desmantelara fundamentalmente el dominio de una gran empresa tecnológica en un sector clave.

Lento proceso

Como parte de la segunda fase del juicio de Google, el Departamento de Justicia y Google presentarán sus sentencias finales propuestas y listas de testigos el 20 de noviembre y el 20 de diciembre, respectivamente.

Mehta ha fijado audiencias para las solicitudes de reparación en abril y ha dicho que pretende dictar una decisión antes de agosto de 2025. Google ha prometido apelar la decisión hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría tardar años más.

En su presentación judicial del martes, el Departamento de Justicia identificó cuatro áreas que su marco de soluciones para Google debía abordar: distribución de búsquedas y reparto de ingresos; generación y visualización de resultados de búsqueda; escala publicitaria y monetización; y recopilación y uso de datos.

Además de posibles consecuencias, los fiscales dijeron que las soluciones podrían incluir prohibir los contratos exclusivos en el centro del caso -en particular los US$ 20.000 millones que Google paga anualmente a Apple para ser el motor de búsqueda predeterminado de Safari- así como imponer "no medidas de discriminación” en productos de Google, como su sistema operativo Android y la tienda de aplicaciones Play.

El Departamento de Justicia también está considerando exigir a Google que comparta su vasto tesoro de datos recopilados para mejorar los modelos de clasificación de búsqueda, índices y algoritmos publicitarios, que, según los fiscales, se acumularon ilegalmente.

Para abordar cualquier problema de privacidad de datos que surja, a Google se le podría "prohibir usar o retener datos que no puedan compartirse efectivamente con otros".

El Departamento de Justicia también reconoció el impacto disruptivo que la IA tendría en las búsquedas en línea. A los fiscales les preocupa que Google "aproveche su poder de monopolio" para alimentar sus funciones de inteligencia artificial y quieren que los sitios web puedan optar por no ser utilizados para entrenar los modelos de inteligencia artificial de Google o incluirlos en sus resúmenes generados por inteligencia artificial.

El dominio de Google sobre los anuncios de texto de búsqueda debía abordarse reduciendo las barreras a posibles rivales o otorgando licencias de su fuente de anuncios a otros, independientemente de los resultados de búsqueda, según el expediente judicial.