UnitedHealth enfrenta US$ 1.600 millones en costos por posibles acuerdos

Nueva York

El grupo de salud estadounidense UnitedHealth -matriz de Banmédica- enfrenta costos por posibles acuerdos por US$ 1.600 millones, informó el conglomerado este martes, en medio de investigaciones del Gobierno y un esfuerzo corporativo por retomar el crecimiento de utilidades el próximo año.

En sus resultados del trimestre finalizado en junio, el grupo de salud y seguros reportó ganancias netas por US$ 3.400 millones, una caída de 19% en comparación con el mismo período del año pasado. Las utilidades por acción fueron de US$ 3,74, por debajo de los US$ 4,54 del año anterior y por debajo de las estimaciones de los analistas de US$ 4,22, según S&P.

Estas utilidades fueron las primeras bajo la administración del nuevo director ejecutivo, Stephen Hemsley, quien regresó como CEO en mayo. Durante años, UnitedHealth superó al índice S&P 500 con un modelo de negocios que incluía seguros de salud, atención primaria y servicios farmacéuticos. UnitedHealth es el mayor empleador de médicos en EEUU.

Pero recientemente, UnitedHealth se ha visto afectada por mayores costos en las reclamaciones de pacientes. La compañía subestimó estos costos, lo que provocó un mal resultado en el primer trimestre y su decisión de retirar la guía en mayo.

Este martes, UnitedHealth restableció su guía futura, estimando que sus ingresos para 2025 serían de entre US$ 445.500 millones y US$ 448 mil millones y que las ganancias netas serían de al menos US$ 14,65 por acción. La compañía dijo que espera volver al crecimiento de utilidades en 2026.

Pero dijo que su crecimiento se verá afectado por US$ 1.600 millones “en posibles ítems de acuerdos”. El Departamento de Justicia de EEUU está examinando la gran unidad de Medicare Advantage de UnitedHealth. La semana pasada, la compañía reconoció que está bajo una investigación criminal del Departamento de Justicia relacionada con su programa de facturación de Medicare.

En medio de las investigaciones gubernamentales, Hemsley dijo que la firma ha puesto en pausa la exploración de acuerdos corporativos.