Primer debate presidencial Harris-Trump: cinco puntos clave a tener en cuenta para seguir el encuentro

Steff Chávez en Washington

Kamala Harris y Donald Trump se encontrarán cara a cara por primera vez este martes mientras suben al escenario para el debate presidencial de Estados Unidos.

Harris ha dado un vuelco a la carrera desde que reemplazó al presidente Joe Biden al tope de la fórmula demócrata en julio, revitalizando la campaña de su partido.

Pero aunque la vicepresidenta está ahora por delante de Trump por 2,9 puntos porcentuales a nivel nacional, según el rastreador de encuestas de Financial Times, su ventaja se ha reducido ligeramente en los últimos días y la carrera presidencial sigue siendo extremadamente reñida.

Aquí hay cinco cosas a tener en cuenta cuando los candidatos se reúnan a las nueve de la noche, hora del este de EEUU, en Filadelfia.

1) ¿Quién se verá más presidencial?

Las reglas del martes seguirán un formato similar al debate Biden-Trump, con los micrófonos de los candidatos apagados mientras el otro habla y sin audiencia en vivo en el estudio.

Harris y Trump enfrentarán preguntas de los presentadores de ABC Linsey Davis y David Muir, con dos minutos para responder y dos minutos para refutar, con un minuto adicional de seguimiento. No se permitirán notas preparadas.

La atención se centrará especialmente en Harris, ya que Trump es más conocido por los votantes.

“Creo que hay mucho en juego para ambos, pero más para Harris”, dijo Hans Noel, profesor de gobierno en la Universidad de Georgetown. "Esta es la primera vez que la vemos hablar y defenderse directamente, hablar sobre políticas, responder a la línea de ataque de Trump, todo lo demás".

Noel dijo que también estaría atento para ver si Trump implementaba alguna táctica nueva contra su oponente. El expresidente ha luchado por adaptarse a su nuevo rival, basándose en ataques personales contra Harris, incluido el cuestionamiento de su identidad racial y una publicación sexista en las redes sociales.

2) ¿Quién definirá a Harris?

Ambos candidatos intentarán hacer una cosa durante el debate: definir a Harris para un público votante que sabe mucho menos sobre ella que sobre Trump.

El expresidente todavía está perfeccionando líneas de ataque efectivas contra su oponente, pero las encuestas publicadas durante el fin de semana muestran que finalmente podría estar debilitando su impulso.

Trump ha tratado de presentar a Harris como una comunista radical y una persona que cambia drásticamente sus políticas. También se ha burlado de sus gestos, llamándola "Kamala Laughing".

El debate “es un momento muy importante” para Trump que debe aprovechar al máximo, dijo el estratega republicano Kevin Madden. “Tendrá 90 minutos para ofrecer una línea de ataque realmente enfocada en Harris”... y eso será mejor que cualquier anuncio de 30 segundos que se muestre 100 veces desde ahora hasta el día de las elecciones”.

El evento es aún más crucial para Harris. Se presentó al público en la Convención Nacional Demócrata del mes pasado, pero el debate será una oportunidad para contarles a los votantes más sobre sus propuestas.

Después de las críticas de que su campaña es relativamente ligera en materia de políticas, también tendrá que convencer a los votantes de que sus planes son sustanciales.

3) ¿Harris, la fiscal, perseguirá a Trump, el delincuente?

Harris ha hecho de su experiencia como fiscal una parte central de su identidad política y ha estado más dispuesta que Biden a perseguir a Trump en la campaña electoral por sus condenas penales.

“Conozco el tipo de Donald Trump”, dijo Harris en su discurso en el Comité Nacional Demócrata. "He estado tratando con gente como él durante toda mi carrera". Ha energizado a las multitudes al contrastar su tiempo persiguiendo a “depredadores” y “estafadores” con las comparecencias ante los tribunales y los problemas legales del expresidente.

Trump, recién salido de una victoria legal después de que la sentencia en su caso de “dinero secreto” se retrasara hasta después de las elecciones, a su vez acusó a Harris de ser una fiscal “radical” y “débil en materia de delitos”, y probablemente va a repetir sus acusaciones durante el debate.

4) ¿Qué visión económica se impondrá?

La economía sigue siendo la principal preocupación de los votantes, ya que los altos precios siguen pesando sobre sus finanzas.

Harris y Trump expondrán sus visiones económicas contrapuestas sobre cómo reducir el alto costo de vida del país.

Trump quiere reducir los impuestos, más allá de extender los recortes que aprobó en 2017, aumentar la producción de energía, recortar el gasto gubernamental y reclutar a Elon Musk para implementar una desregulación agresiva. También planea imponer amplios aranceles a las importaciones en un relanzamiento de su agenda económica de “Estados Unidos primero”.

Harris, por otro lado, quiere aumentar los impuestos a las personas adineradas y a las grandes corporaciones para ampliar la red de seguridad social y otorgar créditos fiscales para el cuidado infantil y beneficios fiscales a los propietarios de pequeñas empresas. También quiere tomar medidas enérgicas contra la especulación de precios, aunque no ha ofrecido muchos detalles, lo que genera preocupación sobre los controles de precios entre algunos economistas.

Se espera que Trump siga culpando a la administración Biden por el alto costo de vida, mientras que Harris enfatizará la caída de la inflación y los millones de empleos creados mientras ella y Biden estuvieron en el cargo.

Durante la mayor parte de este año, los votantes han dicho que confían más en Trump con la economía, pero el mes pasado una encuesta del FT-Michigan Ross mostró que esto había cambiado, y muchos de ellos confiaban en Harris sobre el tema.

5) ¿Quién será más fuerte en puntos críticos?

Harris y Trump intentarán capitalizar sus posiciones sobre dos temas críticos para los votantes estadounidenses: el aborto y la inmigración.

Trump ha estado a la defensiva en cuanto al derecho al aborto y está teniendo problemas para definir su posición mientras intenta equilibrar las opiniones fuertemente arraigadas de los votantes religiosos antiaborto que forman un núcleo de su base sin alienar a los votantes moderados e independientes que tienden a apoyar los derechos reproductivos.

Harris, que ha hecho una fuerte campaña a favor de los derechos reproductivos, intentará vincular al expresidente con la anulación de Roe vs Wade en 2022 por parte de la Corte Suprema, una medida posible gracias al nombramiento de tres jueces conservadores durante la presidencia de Trump.

Mientras tanto, el expresidente buscará criticar a la administración Biden por una afluencia de migrantes a través de la frontera entre Estados Unidos y México bajo su supervisión. También intentará echarle la culpa a Harris, a quien el presidente encargó abordar las causas fundamentales de la migración desde América Latina.

El estratega republicano Doug Heye dijo que si Trump puede enfocarse, cuando Harris diga que hará algo sobre cualquier tema, incluida la seguridad fronteriza, todo lo que él “tiene que decir es: has estado en eso durante tres años y medio... ¿Por qué no has hecho nada todavía?'”