Liverpool FC negocia venta de participación a consorcio respaldado por la familia Mittal

El acuerdo valoraría al equipo de la Premier League inglesa en más de US$ 6.000 millones.

Un consorcio de inversionistas está en conversaciones para adquirir una participación minoritaria significativa en el Liverpool Football Club, en una operación que valoraría al club de la Premier League inglesa en más de US$ 6 mil millones.

El grupo es liderado por Amit Bhatia, yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal, y mantiene conversaciones con los actuales propietarios estadounidenses del Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), según personas familiarizadas con el asunto.

De concretarse, sería una de las valoraciones más altas en la historia del fútbol, señalaron tres personas familiarizadas con las conversaciones. El intento de acuerdo subraya el atractivo sostenido de los clubes de la máxima categoría del fútbol inglés y el alcance global de la Premier League.

FSG confirmó el interés del consorcio en una declaración enviada al Financial Times. “Un consorcio de inversión liderado, administrado y representado por Amit Bhatia ha expresado interés en realizar una inversión estratégica minoritaria en el Liverpool Football Club”, indicó.

Bhatia declinó hacer comentarios.

Personas cercanas a las conversaciones enfatizaron que aún no se ha concretado ningún acuerdo y que no existe certeza de que las negociaciones lleguen a buen puerto.

La mayor operación tras compra del Chelsea

Esta sería la más reciente gran operación en el fútbol inglés, tras la compra del Chelsea FC por 2.500 millones de libras (aproximadamente US$ 3.350 millones) en 2022 y la adquisición por parte de Sir Jim Ratcliffe de una participación minoritaria en el Manchester United, operación que valoró al clásico rival del Liverpool en más de US$ 6.300 millones, incluida la deuda, en 2023.

El Liverpool es propiedad de Fenway Sports Group (FSG), grupo de inversiones deportivas controlado por el multimillonario estadounidense John Henry, quien hizo su fortuna en el trading de materias primas. Su grupo compró el club por 300 millones de libras en 2010.

FSG también es propietario del equipo de béisbol Boston Red Sox y en 2024 lideró un consorcio que invirtió US$ 1.500 millones en la división comercial del circuito de golf PGA Tour.

En diciembre del año pasado, FSG vendió la franquicia de hockey Pittsburgh Penguins a la familia Hoffman por US$ 1.700 millones.

Antes del potencial acuerdo, Bhatia acordó transferir su participación accionaria en Queens Park Rangers —equipo que juega en la segunda división inglesa— a su accionista controlador, Ruben Gnanalingam, para evitar mantener participaciones en dos clubes.

Valiosa marca

Las conversaciones por el Liverpool se producen dos meses después de que la familia del empresario Lakshmi Mittal acordara comprar una participación minoritaria en Rajasthan Royals, franquicia de cricket de la Indian Premier League.

El Liverpool es una de las marcas más importantes del deporte mundial. El club ha ganado seis veces la UEFA Champions League y ha conquistado en 20 ocasiones la máxima categoría del fútbol inglés, igualando el récord histórico. Bajo la propiedad de FSG, ha experimentado una profunda transformación tanto dentro como fuera de la cancha.

El club ganó la Premier League en 2020, cuando se coronó campeón de Inglaterra por primera vez en 30 años. Luego obtuvo otro título en 2025. Además, conquistó la UEFA Champions League en 2019.

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Los ingresos del Liverpool superaron los 700 millones de libras en la temporada 2024-2025, un récord para el club, frente a los 613 millones de libras del año anterior. Entre sus socios comerciales figuran el banco Standard Chartered, la empresa alemana de artículos deportivos Adidas y Google Pixel.

FSG vendió una participación minoritaria en septiembre de 2023 a la firma estadounidense de private equity Dynasty Equity.