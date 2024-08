Maersk dice que las empresas están adelantando pedidos ante la amenaza de una guerra comercial entre EEUU y China

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los retailers y fabricantes están adelantando pedidos en medio de temores de una guerra comercial cada vez más intensa entre China y Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, una medida que podría empeorar aún más los problemas de la cadena de suministro, según el jefe de AP Møller-Maersk.

Vincent Clerc, CEO de la segunda compañía naviera de contenedores más grande del mundo, dijo al Financial Times que algunos clientes estaban haciendo sus pedidos para Navidad antes de lo normal.

“Claramente, no sólo en Estados Unidos sino en general, los clientes adelantan sus pedidos; debido a la interrupción, debido al potencial de una guerra comercial, la gente preferiría tener productos navideños ya en las bodegas. Aunque es difícil decir cuánto está pasando”, dijo.

Las cadenas de suministro mundiales acababan de recuperarse de la intensa perturbación que siguió a la pandemia de Covid-19 cuando los ataques hutíes a finales del año pasado hicieron que la mayoría de los buques evitaran el Mar Rojo y, en cambio, navegaran alrededor del Cuerno de África.

La semana pasada, Maersk elevó sus previsiones financieras para 2024 por tercera vez desde mayo, ya que se beneficia de esa interrupción que ahora dura todo este año, así como de un crecimiento del comercio mundial mayor de lo esperado. "Cada mes, parece que se está afianzando cada vez más", dijo Clerc sobre la perturbación del Mar Rojo, aunque se negó a comentar si pensaba que podría continuar hasta 2025.

El jefe de Maersk ya había advertido en junio a los clientes que no adelantaran sus pedidos de Navidad debido a la interrupción. Pero los expertos en transporte marítimo han dicho en las últimas semanas que las advertencias de Trump sobre los altos aranceles sobre los productos chinos podrían hacer que los importadores en EEUU y otros lugares realicen pedidos antes de lo planeado, algo que Clerc confirmó.

El peso del gigante asiático

Maersk dijo el miércoles que "las exportaciones chinas se destacaron una vez más con un crecimiento interanual cercano al 10% en el segundo trimestre". Las opiniones del grupo danés, que transporta alrededor de una quinta parte de toda la carga marítima, son significativas ya que es un referente del comercio mundial.

Aunque en los últimos días los mercados bursátiles se han preocupado intensamente por la posibilidad de que la economía estadounidense entre en recesión, Clerc dijo que Maersk no vio "ninguna señal de que Estados Unidos esté entrando en territorio recesivo". Añadió que los inventarios eran más altos que a principios de año, pero que entonces eran "muy bajos", mientras que "la demanda está bien".

Clerc afirmó que “una de las grandes incertidumbres es durante cuánto tiempo la demanda será tan resiliente como lo es hoy”.

El grupo danés espera ahora que el beneficio operativo subyacente para todo el año sea de entre US$ 3.000 millones y US$ 5.000 millones, después de haber comenzado el año pronosticando una pérdida de hasta US$ 5.000 millones. Obtuvo una ganancia operativa de US$ 1.100 millones en los primeros seis meses de este año, frente a los US$ 3.900 millones del mismo período de 2023.

Maersk dijo el miércoles que todavía estaba buscando adquisiciones en su negocio de logística terrestre, que está desarrollando para ofrecer un contrapeso al transporte de contenedores. "Seguimos abiertos a encontrar la combinación adecuada", dijo Clerc.