Startups que fracasan en EEUU suben 60% en una resaca tras años de bonanzas

El fracaso de startups en Estados Unidos ha aumentado un 60% en el último año, a medida que los fundadores se quedan sin el dinero recaudado durante el boom tecnológico de 2021-2022, lo que pone en riesgo millones de empleos en empresas financiadas por capital de riesgo y podría afectar a la economía en general.

Según datos de Carta, que ofrece servicios a empresas privadas, los cierres de startups están aumentando considerablemente, incluso cuando miles de millones de dólares en capital de riesgo se inyectan en empresas de Inteligencia Artificial (IA).

Carta informó que 254 de sus clientes respaldados por capital de riesgo se declararon en quiebra en el primer trimestre de este año. La tasa de quiebras es hoy más de siete veces mayor que cuando Carta comenzó a rastrear los fracasos en 2019.

Colapsos de alto perfil

La semana pasada, la empresa de tecnología financiera Tally fue la última en caer. El proveedor de herramientas de gestión de crédito, con nueve años de antigüedad, fue valorado en US$ 855 millones en una ronda de financiación en 2022 y había recaudado más de US$ 170 millones de grandes firmas de capital de riesgo, incluidas Andreessen Horowitz y Kleiner Perkins.

El fundador de Tally, Jason Brown, dijo en una publicación de LinkedIn que la empresa con sede en San Francisco fue "incapaz de asegurar la financiación necesaria para continuar con nuestras operaciones".

Esto se suma a una lista de cierres de empresas de alto perfil en el último año. Estos incluyen el sitio web de transmisión en vivo Caffeine, que recaudó más de US$ 250 millones de inversores como Fox Corp, Andreessen y Sanabil Investments, una filial del fondo soberano de Arabia Saudita; la startup de atención médica Olive, valorada por última vez en US$ 4 mil millones en 2021; y la empresa de transporte Convoy, valorada en US$ 3,8 mil millones en 2022.

La empresa de alquiler de escritorios WeWork, que había recaudado alrededor de US$ 16 mil millones en deuda y capital de SoftBank y su Vision Fund, se disolvió en noviembre después de salir a bolsa en 2021.

Los colapsos son parte de un doloroso ajuste para las startups, desencadenado por el aumento de las tasas de interés en 2022. La inversión de capital de riesgo en empresas en etapas tempranas ha caído drásticamente, mientras que la deuda de riesgo ha disminuido tras el colapso de Silicon Valley Bank el año pasado, dejando a muchas startups en una situación difícil.

En los años de bonanza, los capitalistas de riesgo alentaban a los fundadores a aceptar inversiones cada vez mayores, inflando las valoraciones, según Healy Jones, vicepresidente de Kruze Consulting, una firma contable para cientos de startups respaldadas por capital de riesgo. Era un "ambiente de recaudación de fondos loco" en el que "los incentivos de los capitalistas de riesgo y los fundadores no siempre se alineaban", dijo.

Consecuencias

Los fundadores ahora enfrentan las consecuencias. El aumento en las quiebras se debe al hecho de que "un número anormalmente alto de empresas recaudaron una cantidad anormalmente grande de dinero durante 2021-2022", dijeron analistas de Morgan Stanley en una nota reciente a sus clientes.

Las empresas respaldadas por capital de riesgo empleaban a 4 millones de personas en Estados Unidos, dijo Morgan Stanley, creando "riesgos de contagio para el resto de la economía" si el aumento de las quiebras no se desacelera.

Peter Walker, jefe de análisis en Carta, dijo que ha habido una "enorme caída" en el número de empresas capaces de recaudar dinero nuevamente dentro de los dos años posteriores a su última ronda de financiación.

Eso es especialmente frustrante para las startups que han reducido costos para sobrevivir en los últimos dos años, sacrificando el crecimiento en el proceso. "El consejo cambió... los capitalistas de riesgo (te decían) que crecieras a toda costa, luego que fueras rentable mañana", dijo Walker. "Si has recortado tu crecimiento con recortes, entonces tal vez no sea un negocio para capital de riesgo".

Según Jones, los clientes de Kruze que están recaudando con éxito una segunda ronda de financiación este año están aumentando sus ingresos en un promedio del 600% anual.

Incluso para las empresas fuertes, las ofertas públicas han disminuido y la actividad de fusiones y adquisiciones se ha desacelerado. Eso ha impedido que los capitalistas de riesgo devuelvan capital a los inversores institucionales que los respaldan, un paso esencial para futuras recaudaciones de fondos.

Solo el 9% de los fondos de capital de riesgo recaudados en 2021 han devuelto algún capital a sus inversores finales, según Carta. En comparación, una cuarta parte de los fondos de 2017 ya había devuelto capital en la misma etapa.

Tanto Jones como Walker dijeron que la actividad de financiación estaba comenzando a repuntar después de dos años de escasez.

Foco en la IA

La inversión se está concentrando abrumadoramente en startups que trabajan en IA. Los clientes de Kruze han recaudado US$ 2 mil millones en 2024, dijo Jones, y tres cuartas partes de esa cantidad han ido a startups de IA, a pesar de que representan menos de una cuarta parte de sus clientes totales.

Para aquellos en sectores menos atractivos, las perspectivas son más desafiantes. "Solo hay tantas empresas 'respaldables por capital de riesgo' en un momento dado", dijo Walker. "La cantidad de capital puede haber crecido más rápido que el número de startups para absorberlo".