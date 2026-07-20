Con el fin del Mundial, se retoma el conflicto: Trump amenaza a Canadá con arancel de 50% y reaviva tensión comercial en Norteamérica
Estados Unidos acusa a su vecino de incurrir en prácticas desleales, una medida que podría reactivar la guerra comercial.
Noticias destacadas
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel de 50% a Canadá, en una medida que podría reactivar una guerra comercial en Norteamérica.
Altos funcionarios de la administración estadounidense acusaron a Canadá de incurrir en prácticas comerciales desleales, al asegurar que varias provincias suspendieron la compra de alcohol estadounidense, impusieron aranceles a los automóviles fabricados en Estados Unidos y discriminaron al queso producido en ese país.
"Al comienzo de la política comercial del Presidente, que implementó a inicios del año pasado, solo hubo dos países que tomaron represalias contra Estados Unidos: la República Popular China y Canadá", afirmó un alto funcionario de la administración.
La decisión de Trump, anunciada este lunes, amenaza con reavivar las tensiones comerciales globales, que habían disminuido luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara este año los aranceles generales de emergencia impuestos por el mandatario.
Canadá es el segundo mayor socio comercial de Estados Unidos. El intercambio entre ambos países alcanzó US$ 716 mil millones el año pasado.
Excepciones a los nuevos aranceles
Los aranceles entrarán en vigor en 30 días y contemplarán exenciones para la energía, la potasa, los minerales críticos, los productos pesqueros y otros bienes. También quedarán excluidos los productos que ya están sujetos a aranceles estadounidenses por motivos de seguridad nacional, entre ellos el acero y el aluminio.
Los nuevos gravámenes se aplicarán a los bienes que ingresen a Estados Unidos, incluidos aquellos que cumplen con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), impulsado por Trump en 2020.
La administración Trump fundamentará los nuevos aranceles en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, disposición que nunca ha sido utilizada para imponer derechos aduaneros a un socio comercial.
Un alto funcionario de la administración señaló que esa legislación otorga al Presidente la facultad de aplicar aranceles cuando un país discrimina a Estados Unidos en comparación con el trato que concede a un tercer país.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Aguas del Valle repone suministro en Ovalle con agua solo para uso sanitario tras emergencia por turbiedad del río Limarí
La medida busca mantener condiciones básicas de higiene en los hogares mientras las intensas precipitaciones y la extrema turbiedad del río Limarí impiden producir agua potable. Para consumo humano, la empresa mantendrá operativos 50 estanques con agua potable distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
¿Sala cuna igual para todos? estudio advierte que el proyecto tendrá impactos desiguales por región y que el copago limitaría sus efectos
Así lo expone un análisis del Observatorio Territorial de la UAI, el cual reitera que es crucial observar el impacto local que tendría una política pública de este tipo.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete