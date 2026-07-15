Acciones de SpaceX caen por debajo de su precio de salida a bolsa en medio de la presión de Wall Street

El desplome deja a los inversionistas que apostaron por la firma en su debut bursátil con pérdidas contables por primera vez, lo que podría poner a prueba la confianza en el valor.

Las acciones de SpaceX cayeron este miércoles por debajo de su precio de salida a bolsa, algo inédito para la empresa de Elon Musk, poco más de un mes después de que el frenesí a su alrededor impulsara el mejor debut de la historia.

Los papeles de Spacex declinaban un 2,7%, a US$ 132 situándose por debajo del precio de salida a bolsa de US$ 135 y lejos del pico histórico de US$ 225, que impulsó brevemente la capitalización bursátil de la empresa por encima de gigantes de Silicon Valley como Microsoft y Amazon.

Muchos analistas sostenían que el alza de la acción era probablemente vulnerable a un cambio de tendencia, dadas las pérdidas netas de US$ 4.900 millones registradas por SpaceX el año pasado y la incertidumbre sobre las perspectivas de la empresa.

El desplome deja a los inversionistas que compraron acciones de la empresa al precio de la salida a bolsa con pérdidas contables por primera vez, lo que podría poner a prueba la confianza en el valor.

También sirve para recordar que el entusiasmo de Wall Street puede enfriarse con rapidez, incluso en el caso de una empresa del tamaño de SpaceX, que recaudó unos US$ 85.700 millones y alcanzó una valoración de unos US$ 2,1 billones al final de su primer día de cotización.

El "efecto Nasdaq"

No es raro que una acción caiga por debajo del precio de salida a bolsa, sobre todo durante períodos de tensión generalizada en el mercado.

Los principales índices de Wall Street estuvieron bajo presión en las últimas semanas debido a la incertidumbre en torno a la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal y dudas sobre la durabilidad del repunte impulsado por los valores ganadores del sector de la inteligencia artificial, como los fabricantes de chips.

Aun así, la caída podría dar alas a los críticos que habían argumentado que la valoración de SpaceX era excesiva, ya que la empresa no era rentable y muchas de sus ambiciosas apuestas aún no se habían puesto a prueba.

Algunos analistas ya habían advertido antes de la salida a bolsa que los inversionistas s encontrarían mejores puntos de entrada una vez que la primera oleada de entusiasmo se hubiera desvanecido.

La incorporación de la acción a índices prestigiosos, como el Nasdaq 100 -de fuerte presencia tecnológica-, no sirvió de mucho para reavivar la compra. Los papeles de SpaceX cayeron casi un 13% desde que se incluyeron en el Nasdaq 100.

La atención se centra ahora en los primeros resultados de la empresa tras su salida a bolsa. SpaceX aún no ha revelado cuándo tiene previsto publicarlos, pero ha indicado que se darán a conocer únicamente a través de su página web y de su cuenta en la red social X, y no a través de los servicios de distribución de noticias.