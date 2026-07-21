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SpaceX alista histórica liberación de acciones por un valor de US$ 116.000 millones

A partir del 6 de agosto, la firma de Musk levantará las restricciones para la venta de papeles. Este inusual desbloqueo gradual pondrá a prueba el valor de la compañía tras su histórica salida a bolsa y mantiene en alerta a los inversionistas.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 12:30 hrs.

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<p>SpaceX alista histórica liberación de acciones por un valor de US$ 116.000 millones</p>

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