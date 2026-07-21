SpaceX alista histórica liberación de acciones por un valor de US$ 116.000 millones

A partir del 6 de agosto, la firma de Musk levantará las restricciones para la venta de papeles. Este inusual desbloqueo gradual pondrá a prueba el valor de la compañía tras su histórica salida a bolsa y mantiene en alerta a los inversionistas.

SpaceX prepara el terreno para una de las mayores liberaciones de acciones en la historia de los mercados de capitales, con acciones por un valor de hasta US$ 116.000 millones que podrán ponerse a la venta por primera vez el próximo mes.

Las restricciones que impedían a algunos directivos vender hasta 911,5 millones de papeles se levantarán el 6 de agosto, dos días después de que la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial publique sus resultados trimestrales por primera vez. Esto es solo el comienzo, ya que miles de millones de acciones estarán disponibles para su negociación antes de que finalice el año.

Los inversionistas están sopesando el impacto potencial de la liberación gradual de acciones, un acuerdo inusual para los próximos meses, mientras las acciones de SpaceX luchan por recuperar la euforia del mes pasado tras la mayor salida a bolsa de la historia. La liberación de acciones permitirá a los primeros inversionistas y a quienes compraron acciones en mercados privados obtener grandes beneficios, mientras que los vendedores en corto podrán reforzar sus posiciones bajistas.

La elevada valoración de SpaceX, junto con los preparativos para una posible oleada de presión vendedora en agosto, atrajeron a numerosos inversionistas bajistas durante el último mes. Alrededor del 30% de las acciones disponibles para la negociación se están vendiendo en corto, según datos recopilados por S3 Partners. Este escepticismo generó ganancias teóricas de aproximadamente US$ 7.000 millones, según los datos, ya que la acción se encuentra un 37% por debajo de su máximo de cierre del pasado 16 de junio.

Si la acción experimenta una fuerte subida en los próximos días, hasta 455,8 millones de acciones adicionales podrían estar disponibles para su negociación inmediatamente después de la publicación de los resultados. Para alcanzar este umbral, la acción tendría que mantenerse en US$ 175, durante al menos cinco de los diez días previos a la publicación de los resultados. Esto representaría un aumento de más del 46% con respecto al precio de cierre de este lunes, que fue de US$ 119.

Ganancia inesperada

Incluso después de la reciente caída, los inversionistas internos y los primeros patrocinadores que poseían acciones de SpaceX antes de que la compañía liderada por Elon Musk saliera a bolsa casi con seguridad obtendrán una ganancia inesperada cuando finalmente puedan venderlas. SpaceX valía alrededor de US$ 400 mil millones en una venta de acciones hace apenas un año.

Eso fue antes de que la compañía adquiriera xAI a principios de este año en una operación que, en aquel momento, valoró a SpaceX en US$ 1 billón y a xAI en US$ 250 mil millones, según informó Bloomberg News. La adquisición de xAI generó miles de millones de dólares para los inversionistas y los recompensó con participaciones en la ahora empresa cotizada, cuyo valor multiplicaba con creces sus inversiones iniciales.

Muchos tendrán la oportunidad de vender sus acciones a principios de diciembre, cuando el número de acciones disponibles para negociar se disparará a 5.330 millones, frente a los aproximadamente 639 millones de acciones actuales, según el folleto de la oferta pública inicial de Space Exploration Technologies, como se la conoce formalmente.

Musk, propietario de un total de 7.800 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 60% del capital en circulación, acordó que no podría venderlas durante poco más de un año a partir del debut de la compañía en junio, según muestra el folleto informativo.

La estructura que la empresa y sus banqueros han diseñado es única en comparación con las prácticas tradicionales de liberación de acciones tras una salida a bolsa. Normalmente, los directivos tienen prohibido vender acciones durante 180 días antes de que se produzca una posible oleada de acciones en el mercado. Dado el tamaño de la empresa, se optó por esta estructura diferente tras considerar diversas opciones para ampliar el volumen de acciones disponibles para la negociación sin alterar la dinámica de la oferta y la demanda del mercado.

Aun así, incluso al ritmo gradual actual de lanzamientos, el primer desbloqueo en agosto podría atraer a más inversores bajistas, justo en un posible punto de inflexión. Las acciones de SpaceX están a punto de romper una racha de siete sesiones a la baja que borraron US$ 425 mil millones en valor de mercado, según datos recopilados por Bloomberg. Las acciones cayeron en 10 de las últimas 12 sesiones, ya que los inversionistas se alejaron de las empresas favoritas de IA y después de que SpaceX abortara el lanzamiento de su cohete Starship debido a un problema en el motor.

La volatilidad que experimentó SpaceX en los últimos días enfrió el mercado de las empresas que cotizan en bolsa recientemente, con una caída del rendimiento promedio ponderado para este grupo de empresas del año de un 4,4%, según datos recopilados por Bloomberg. Incluso excluyendo a SpaceX y al fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix Inc., que recaudó US$ 26.500 millones en una venta de acciones depositarias estadounidenses, el rendimiento del grupo solo aumenta hasta el 5,3%. Esto queda por debajo del 9,4% de rendimiento del índice de referencia S&P 500.