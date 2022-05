Lagarde dice que las criptomonedas "no valen nada" y deberían ser reguladas

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que las criptomonedas "no se basan en nada" y deberían regularse para evitar que las personas especulen con ellas con los ahorros de toda su vida.

Lagarde dijo a la televisión holandesa que le preocupan las personas “que no entienden los riesgos, que lo perderán todo y que se sentirán terriblemente decepcionadas, por lo que creo que eso debería regularse”.

Los comentarios llegan en medio de tiempos agitados para los criptomercados, con las monedas digitales Bitcoin y Ether un 50% por debajo del máximo del año pasado. Al mismo tiempo, la clase de activos enfrenta un escrutinio más estricto por parte de los reguladores preocupados por los peligros que puede representar para el sistema financiero en general.

Lagarde dijo que es escéptica sobre el valor de las criptomonedas, comparándolas con el euro digital del BCE, un proyecto que podría concretarse en los próximos cuatro años.

“Mi muy humilde evaluación es que no vale nada, no se basa en nada, no hay un activo subyacente que actúe como un ancla de seguridad”, dijo.

“El día en que tengamos la moneda digital del banco central, cualquier euro digital, lo garantizaré, por lo que el banco central lo respaldará y creo que es muy diferente a muchas de esas cosas”, dijo Lagarde.

Otros funcionarios del BCE ya han expresado su preocupación. Uno es el miembro de la Junta Ejecutiva Fabio Panetta, quien dijo en abril que los criptoactivos "están creando un nuevo salvaje oeste" y trazó paralelismos con la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008.

Lagarde dijo que ella misma no posee activos criptográficos porque "quiero practicar lo que predico". Pero ella los sigue "con mucho cuidado" como invirtió uno de sus hijos, en contra de su consejo. “Es un hombre libre”, dijo.

El bitcoin se desplazó en la tarde del lunes apenas debajo del nivel de US$ 30.000 en el que ha estado rondando desde que el colapso de la moneda estable algorítmica TerraUSD provocó una venta masiva de criptomonedas.

El token digital más grande bajó un 0,6% para negociarse a US$29.720 a las 3:02 p.m. en Nueva York. Había subido más temprano en la sesión, ofreciendo un respiro a los operadores que lo vieron caer durante siete semanas consecutivas, la racha de pérdidas más larga desde agosto de 2011, según datos compilados por Bloomberg. Eso reflejó la duración de las caídas en el S&P 500, lo que subraya cómo las acciones y las criptomonedas permanecen estrechamente vinculadas.