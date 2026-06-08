Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Marketing
Marketing

10 años de Marcas Ciudadanas: la evolución de un consumidor que valora el impacto en lo cotidiano

El estudio, realizado por la empresa de investigación de mercado Cadem, cumple una década como una radiografía de la relación entre la sociedad y las marcas en Chile. En este periodo, las personas han ampliado su criterio de elección más allá del producto o servicio, buscando empresas que se adapten a sus valores y tengan un rol significativo en su día a día.

Por: Carla Fernández

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 06:00 hrs.

marketing Cadem marcas estudio
<p>10 años de Marcas Ciudadanas: la evolución de un consumidor que valora el impacto en lo cotidiano</p>

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

IPC de mayo sube menos que lo esperado por los analistas y la inflación en 12 meses se modera a 3,9%
2
Economía y Política

Indemnización a todo evento: la promesa de campaña de Kast que se abre espacio entre empresas y sindicatos
3
DF MAS

La crisis que salpicó a Santander por el ahora exejecutivo vinculado al Tren de Aragua
4
Empresas

Baja producción hidroeléctrica enciende primera alarma en medio de incertidumbre por llegada de “El Niño” en invierno
5
Empresas

Cesco propone que Codelco sea un holding, desacoplar el gobierno corporativo del ciclo político y abrir a la bolsa proyectos de exploración
6
Empresas

Nuevo proyecto de uso mixto comercial-habitacional en Pitrufquén por US$ 69 millones
7
Mercados

Xepelin nombra a Lucas Rencoret como country manager en Chile
8
Empresas

Menor llegada de argentinos golpea las ventas de los grandes retailers en Chile, mientras sus operaciones en el exterior avanzan a dos dígitos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete