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Del impulso a la estrategia: ¿cómo se está organizando hoy el presupuesto de los chilenos?

Los gastos se transformaron en decisiones racionales. El alza de los precios y la incertidumbre económica cambió el comportamiento de los consumidores, quienes hoy privilegian el ahorro, comparan precios y la utilidad de cada compra.

Por: Constanza Torres

Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 09:00 hrs.

Walmart presupuesto estudio
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