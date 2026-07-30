Del impulso a la estrategia: ¿cómo se está organizando hoy el presupuesto de los chilenos?

Los gastos se transformaron en decisiones racionales. El alza de los precios y la incertidumbre económica cambió el comportamiento de los consumidores, quienes hoy privilegian el ahorro, comparan precios y la utilidad de cada compra.

La inflación y el aumento del costo de la vida han llevado a los hogares a reorganizar los presupuestos desde una perspectiva más estratégica, en la que cada gasto se evalúa según su utilidad y el impacto en la economía familiar.

Carolina Cuneo, fundadora de Kalimera Research & Brand Studio, explicó que esta nueva conducta se refleja en que las personas estarían reajustando el supermercado, ropa o tecnología, y hoy se enfocan en “una compra más consciente y postergan proyectos aspiracionales”. En el estudio “Situación económica actual” se demostró que un 59% de las y los encuestados, en junio de este año, se declara poco optimista y atribuye esa percepción al alza constante de los precios y la desconfianza en la mejora del contexto financiero actual.

El filtro central que utiliza el nuevo consumidor es el balance entre el precio y la calidad de lo que se compra, que es lo que impulsa la confianza en ellos. La consultora de marketing mencionó también que este comportamiento “más que un momento puntual, configura un cambio estructural en la psicología del consumo, las personas ajustan expectativas y buscan confianza en las marcas para reducir el riesgo de ‘equivocarse’ comprando algo, con lo que hoy duele gastar, y que ese producto no cumpla con la expectativa”.

En este sentido, Cuneo explica que “la fidelización ya no depende solo de beneficios, sino de la capacidad de generar confianza sostenida en cada punto de contacto. Esto sin duda, requiere un nuevo esfuerzo para las marcas en lograr esta comprensión de su target y conexión”. A su vez, la empatía es una ventaja para las marcas porque les permite conectar con el consumidor más allá del acto de compra.

En búsqueda de la conveniencia

El nuevo consumidor, que es más consciente de sus compras, estratégico y metódico, ha puesto un desafío para las marcas que acompañan los gastos cotidianos.

Este año, el estudio Marcas Ciudadanas de Cadem ubicó a la empresa “Lider” en el primer lugar del ranking que mide presencia positiva, impacto y aporte en la sociedad de las marcas.

Pablo Scasso, gerente de Marketing y Clientes Walmart Chile, explica que "hoy vemos consumidores mucho más transversales en sus decisiones de compra. La elección ya no pasa exclusivamente por la marca tradicional, sino por encontrar la mejor combinación entre precio, calidad y confianza".

Además, apunta a que este comportamiento representa que los consumidores “planifican mejor sus decisiones y comparan más alternativas antes de comprar”. En el contexto de los supermercados que ofrecen productos básicos y cotidianos, el experto sostiene que “existe una búsqueda mucho más consciente de conveniencia, promociones, marcas propias y herramientas que permitan optimizar el presupuesto familiar”. Igualmente las preferencias incluyen factores como la confianza, ahorro de tiempo, facilidad de compra y disponibilidad de productos.

El gerente expuso: “nuestro propósito es ayudar a las familias a ahorrar dinero para que puedan vivir mejor”. En ese sentido, desde la compañía impulsaron estrategias para resolver los dolores de sus clientes. Ejemplo de ello es la campaña “Precios que no se tocan” para mantenerlos fijos en más de 2.000 productos de primera necesidad, la cual permite a las personas economizar en las compras cotidianas. Por otro lado, implementaron “Carrito Listo”, una herramienta “que facilita la planificación de las compras”.

Las marcas de frente al nuevo consumidor

Los resultados respaldan esta estrategia: la campaña “Precios que no se tocan” permitió un ahorro de 15% en las compras cotidianas, mientras que herramientas como “Carrito Listo” redujeron en más de 50% el tiempo del proceso de compra online. Estos números reflejan el mismo objetivo que persiguen Lider y Acuenta a través de sus marcas propias: convertir el ahorro en una práctica cotidiana y medible para las familias chilenas.

Así, las marcas propias han pasado de ser una opción enfocada principalmente en el precio, a convertirse en una propuesta cada vez más completa capaz de combinar ahorro, calidad, innovación y una oferta alineada con las nuevas necesidades de los consumidores. Actualmente, dentro del catálogo de marcas propias de Walmart; Lider y Acuenta tienen la mayor presencia en categorías como alimentación, productos para el hogar y para bebé.

El gastar menos sigue siendo el principal objetivo de los chilenos al momento de elegir productos cotidianos. Sin embargo, según Scasso existen otros factores que impulsan las compras en estas categorías. “Si bien el ahorro y una excelente relación precio-calidad siguen siendo el principal motivo por el que muchos clientes las eligen, hoy también destacan por su calidad, innovación y por responder a las nuevas necesidades de consumo", concluye el profesional.