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Best Branding Awards Chile 2026 reconoció a las marcas que apuestan por estrategia, conexión y largo plazo

El concurso distinguió a los principales casos de branding en Chile y puso sobre la mesa el valor de construir marcas sólidas, consistentes y capaces de generar conexión con los consumidores en un escenario más exigente.

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Publicado: Jueves 30 de julio de 2026 a las 15:00 hrs.

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<p>Foto: Paulina Latorre</p>

Foto: Paulina Latorre

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