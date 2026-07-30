Best Branding Awards Chile 2026 reconoció a las marcas que apuestan por estrategia, conexión y largo plazo
El concurso distinguió a los principales casos de branding en Chile y puso sobre la mesa el valor de construir marcas sólidas, consistentes y capaces de generar conexión con los consumidores en un escenario más exigente.
El pasado 29 de julio se llevó a cabo la ceremonia de premiación Best Branding Awards Chile 2026. El concurso -organizado por Valora- reconoce a los casos más destacados de branding, que demuestran el impacto del pensamiento estratégico como herramienta clave en el éxito de las marcas.
En su sexta edición, Diego Hermosilla, director ejecutivo de Valora, adelantó importantes novedades, entre ellas, que este año contaron con versiones en Ecuador, México, Colombia y Perú, mientras que Centroamérica ya tiene luz verde para realizar su primera ceremonia en 2027. Asimismo, desde el próximo año, el premio incorporará distinciones de oro y plata en cada categoría, una decisión que responde al crecimiento en volumen y nivel de los casos recibidos.
Belén Mora, subdirectora de programas en Valora, explicó que en esta oportunidad incorporaron importantes cambios al proceso de evaluación, entre ellos nuevas categorías, criterios de impacto, un formulario de postulación simplificado y dos instancias de deliberación del jurado para fortalecer la selección de los ganadores. Además, enfatizó que el propósito es reconocer marcas que, a través del branding, logran ser más claras, valiosas y humanas.
Brandwinners 2026
En esta oportunidad fueron 25 finalistas y sólo 10 ganadores de las distintas categorías. Asimismo, se entregó el premio Best of the Year, que reconoce el caso más destacado de cada versión.
- Best of the Year | “Tenpo, el camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile”.
- Experiencia de Marca: Activación | “Autoweddings” de Mcdonalds.
- Branding Interno | “Simpli, un abrazo a la empatía”.
- Extensiones de Línea | “Extensión de línea strong gas” de Cachantun
- Identidad de Personajes y Mascotas de Marca | “Ralf” de Cencomalls
- Identidad Visual | “Evolución Lider Bci” & “Flow: que fluya tu negocio”
- Innovación en Branding | “Corpogala Bci: El día en que el Branding se convirtió en cultura pop”
- Rebranding Visual, Tono y Estilo | “Flow: Que fluya tu negocio”
- Rebranding | “Nuevo Claro: construyendo confianza para un nuevo comienzo”
- Estrategia de Marca B2C | “Tenpo, el camino a convertirnos en el primer neobanco de Chile”
Más allá del performance
El encuentro reunió a más de 200 profesionales del marketing en Espacio Riesco. En ese contexto, Hermosilla defendió el rol estratégico del branding frente al predominio del performance y las métricas de corto plazo, una lógica que, según planteó, llevó a muchas marcas a privilegiar la conversión inmediata por sobre la construcción de valor sostenido. “Comprobamos empíricamente que al descontinuar la pauta digital, si no hay marca, no hay nada”, señaló, reforzando la idea de que una marca fuerte no solo aporta diferenciación y conexión con los consumidores, sino que también es clave para una estrategia comercial más eficiente y sostenible.
Mientras que Rodrigo Sahr, presidente del jurado y vicepresidente de marca, comunicaciones y sostenibilidad en Claro Chile, sostuvo que en un escenario marcado por la irrupción de la inteligencia artificial, la consistencia y la solidez de las marcas adquieren un rol aún más relevante.
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