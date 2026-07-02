Banco Central publica normas para habilitar el pago con tarjetas abiertas en el transporte público
La regulación entrega el marco para que tarjetas de crédito, débito y prepago operen bajo un esquema de validación fuera de línea en buses, Metro y trenes.
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El Banco Central (BC) publicó la normativa que habilita el uso de tarjetas de crédito, débito y prepago de esquema abierto en el transporte público masivo, estableciendo el marco regulatorio para que estos medios de pago operen bajo un sistema de validación fuera de línea.
La regulación busca dar sustento a los programas piloto que ya se desarrollan en el país y facilitar la incorporación de estos medios de pago en buses, Metro, trenes y otros sistemas de transporte masivo, resguardando la seguridad de las transacciones y la gestión de riesgos.
El esquema permitirá que los pasajeros paguen la tarifa al abordar utilizando su tarjeta bancaria, mientras que la verificación de fondos, la autorización y la liquidación definitiva de la operación podrán realizarse posteriormente.
Según explicó el Banco Central "la medida busca compatibilizar las normas prudenciales aplicables a las tarjetas de pago con las necesidades operacionales del transporte público, ya consideradas en los actuales proyectos desarrollados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, donde la rapidez en la validación es esencial para evitar demoras en el acceso de los pasajeros".
Resguardos
Como parte de la normativa, el BC estableció mecanismos para mitigar los riesgos de este modelo de operación. Entre ellos, se incluyen verificaciones periódicas del estado de las tarjetas para detectar instrumentos bloqueados o sin fondos, además de listas de denegación que impedirán temporalmente nuevas operaciones con tarjetas que presenten problemas.
Asimismo, el sistema de transporte deberá realizar gestiones de cobro cuando una tarjeta haya sido utilizada sin contar con fondos suficientes.
La regulación no establece parámetros técnicos para implementar este sistema, ya que esos aspectos quedarán en manos de cada operador de transporte. Sin embargo, sí exige la existencia de mecanismos de verificación y administración de riesgos.
Además, contempla que los emisores podrán excluir total o parcialmente sus tarjetas de este esquema cuando no sea compatible con su modelo de negocio, debiendo informar oportunamente a sus clientes y al público.
El Banco Central destacó que esta adecuación "establece las condiciones mínimas, aplicables en todo el país, para que la incorporación de tarjetas de pago abiertas sea segura, ordenada y compatible con la gestión de riesgos de los participantes del sistema de pagos minorista".
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