Credit Suisse reporta pérdidas por impacto de guerra en Ucrania mientras Deutsche Bank anota alza de 4% en beneficios

Dos de los principales bancos europeos, Credit Suisse y Deutsche Bank, presentaron hoy miércoles sus reportes del primer trimestre, dando cuenta del difícil entorno marcado por la guerra en Ucrania y las mayores restricciones financieras producto del conflicto geopolítico y el estado de la economía global.

Mientras que el banco suizo sufrió pérdidas por cerca de US$ 213 millones, su par alemán se sobrepuso a las turbulencias para cerrar el trimestre con un alza de 4% en sus beneficios.

En su informe, Credit Suisse indicó que producto de la situación geopolítica, así como los ajustes monetarios de los principales bancos centrales, el negocio se vio afectado por una mayor volatilidad y aversión al riesgo de parte de los clientes.

A esto se sumaron los costos legales provocados por la accidentada trayectoria del banco en los últimos años, con escándalos como los del fondo de cobertura Archegos y la firma de capital privado Greensill Capital afectando tanto sus balances como su imagen.

Como resultado de estas y otras dificultades, la acción del segundo mayor banco de Suiza ha caído cerca de 27% en lo que va del año. Al conocerse los resultados tuvo un descenso de 1,7%, pero luego matizó las pérdidas y cotizaba con una baja de 0,7%.

En concreto, el trimestre estuvo marcado por mayores gastos en litigaciones de 703 millones de francos suizos (unos US$ 725 millones) y pérdidas por 206 millones de francos suizos (US$ 212,6 millones) asociadas al impacto de la invasión de Rusia en Ucrania.

Los ingresos netos ajustados fueron de US$ 4.729 millones, 38% menos que en el mismo período de 2021, aunque 4% mayores que en el trimestre anterior.

"El 2022 es un año de transición, y nuestro claro foco sigue siendo la ejecución disciplinada de nuestra nueva estrategia corporativa, tal como se anunció en noviembre de 2021: reforzar nuestro núcleo, simplificar nuestra organización e invertir para crecer", dijo el CEO de la compañía, Thomas Gottstein.

Todas las divisiones vieron una importante baja interanual en sus ganancias antes de impuestos. El negocio de banca de inversión reportó a Credit Suisse pérdidas por US$ 55 millones, en contraste con la ganancia de US$ 2.374 millones en el mismo período de 2021. Wealth Management se desplomó 74% interanual y aportó al banco unos US$ 219 millones antes de impuestos, mientras que Asset Management vio una contracción de 62%, con un resultado de US$ 52,8 millones.

Aún así, el grupo valoró haber "reducido sustancialmente" la exposición neta de sus créditos en Rusia a US$ 385 millones, 56% menos que al balance final de 2021 y aseguró que continúa recortando su exposición al país euroasiático.

En paralelo, Credit Suisse anunció hoy que habrá nuevos cambios en su plana ejecutiva, entre los que destaca la salida de David Mathers, director financiero desde 2010, quien tomó la decisión de "buscar oportunidades" fuera de la compañía, según un comunicado oficial. También se reemplazará al CEO para Europa, Medio Oriente y África, el CEO de Asia Pacífico y el jefe del Consejo General del Grupo.

Deutsche Bank se defiende

En tanto, los resultados trimestrales del gigante alemán Deutsche Bank mostraron una ganancia antes de impuestos de 1.658 millones de euros (unos US$ 1.749 millones), 4% más que en el mismo período de 2021. Los ingresos netos, en tanto, fueron de 7.328 millones (US$ 7.730 millones), lo que implica un alza interanual de 1%.

Todas las divisiones subieron en relación al período enero-marzo de 2021, incluyendo la banca de inversión, que aportó US$ 3.504 millones, un monto interanual 7% más alto. El reporte dio cuenta a su vez de una mayor provisión por pérdidas crediticias de US$ 308 millones.

"Nuestra prioridad fue permitir a los clientes responder rápidamente a los acontecimientos geopolíticos y protegerse de los riesgos. Todos nuestros negocios obtuvieron resultados en línea o por encima de nuestros objetivos, y obtuvimos nuestro mayor beneficio trimestral en nueve años", dijo el CEO Christian Sewing.

Durante los tres primeros meses del año, el banco alemán redujo en 5% los préstamos brutos en Rusia a US$ 1.371 millones, mientras que bajó en 21% la exposición neta a US$ 527 millones.

Aún así, la acción de Deutsche Bank ha caído más de 5% hoy miércoles y en lo que va del año pierde 14,3%.

La reacción bursátil ante el reporte es "decepcionante y parece exagerada", según una nota recogida por Bloomberg de los analistas de JPMorgan, Kian Abouhossein y Amit Ranjan. Esta no estaría considerando la solidez de las cifras comerciales y la "mejora en los resultados en la banca privada y corporativa".