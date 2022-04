José Gabriel Carrasco, de Caja Los Andes: “Queremos que Tapp llegue a ser la tarjeta con el mayor uso en Chile”

A inicios de año, Caja Los Andes entró de lleno al negocio de los medios de pago, a través del lanzamiento de su tarjeta de prepago Tapp, que es 100% digital.

Para comandar esta etapa, la sociedad que administra el plástico, Los Andes Tarjeta de Prepago S.A., fichó a José Gabriel Carrasco, quien cuenta con un MBA de la Universidad Católica y provenía de la dirección para América Latina de Fintonic.

En entrevista con DF, adelanta los ambiciosos planes de Tapp, a pesar de entrar en un mercado que ya tiene varios actores sobresalientes, como Mach, de Bci.

“La cantidad de tarjetas que hay circulando en la industria, en el mercado, no te dice nada, porque sacar una tarjeta de prepago digital no se demora nada y es gratis. Nuestro objetivo con Tapp es que la gente la use”.

“Tapp nace como un spin-off de Caja Los Andes con el objetivo y el propósito exclusivo de ser un vehículo movilizador de la inclusión y educación financiera. En esa línea, es súper importante para la Caja poder desarrollar una estrategia alrededor de este vehículo digital, en un entorno en que cada día la sociedad es más digital, y tenemos que lograr que las personas participen de este ecosistema”, dice Carrasco.

- ¿A quiénes está dirigido este producto?



- Esto supera a los afiliados de Caja Los Andes. Existe una relación, claramente relevante con ella, pero la Caja tiene millones de afiliados. Por lo tanto, es muy probable que las personas que saquen cualquier tarjeta de prepago en Chile sean afiliados. Habiendo dicho eso, la tarjeta es para todas las personas, y es uniforme para todos. Es un producto de muy fácil acceso, porque siendo mayor de 18 años la puedes obtener.

- ¿Cuántas personas tienen Tapp actualmente?



- A pocas semanas de comenzar la producción en Tapp ya tenemos cerca de 10 mil personas. De ellos, una parte importante la está ocupando y ese es nuestro foco. No queremos conseguir 100 mil personas y que ellas solo la ocupen 10 mil.



- ¿Cuántos usuarios la ocupan?



- Nuestro promedio de uso de la tarjeta es de tres transacciones por mes. Pero, nuestra historia todavía es chica, por lo tanto, todavía hay que darle más tiempo, seguir acompañando a los clientes, pero tres movimientos al mes es espectacular.



En Tapp tenemos una meta y sabemos que vamos a estar cerca de los 2 millones de usuarios en los primeros 18 meses. Para llegar a eso hay que hacer un recorrido, seguir siendo profundos, y cumplir las expectativas de los clientes.



- ¿Y cuál es la tasa de uso a la que quieren llegar?



- Me encantaría que al menos el 30% de las transacciones de una persona en su día a día las hiciera con la tarjeta.

La competencia



- ¿Les juega en contra que haya varios actores que salieron antes que ustedes con una tarjeta de prepago?



- El mercado todavía es muy virgen. De hecho, todavía necesitamos que más actores se sumen. Este no es un mercado que esté saturado, por el contrario, es un mercado que tiene una oportunidad enorme de crecimiento y necesita de más competidores, porque eso trae más valor a las personas. Además, jugamos en una cancha un poco distinta.



- ¿Cómo?



- Vamos por un propósito social, a poder ser capaces de que nuestros robots puedan darles recomendaciones personalizadas. Cómo decirle a una persona -a través de robots y de forma anónima-, que está gastando en agua un 20% más que las personas de su misma edad, en la misma comuna.



- ¿Tienen planes de expandir la oferta, por ejemplo, una wallet digital?



- El propósito hoy es poder ser profundos en las acciones de ayuda a las personas. Tenemos un listado de beneficios y acciones que vamos a empezar a pasar a producción en los próximos días, semanas y meses que nos tienen con todo el foco en eso. Nosotros queremos que Tapp llegue a ser la tarjeta con el mayor uso en Chile.



Vemos como competencia a la Cuenta RUT. Nosotros queremos llegar a que todas las personas tengan acceso en nuestra cuenta, -que se demora en sacar en menos tiempo en que una persona se toma un café-, y que tengan acceso a todos los beneficios y recomendaciones.



- La Cuenta RUT tiene más de 13 millones de clientes y MACH de Bci tiene más de 3 millones. ¿Cómo se competirán con esos productos?



Nuestro objetivo con Tapp es que la gente la use. Las tarjetas activas en la industria no son tantas como uno puede pensar.



Aclarando eso, la competencia es bastante grande y tiene bastante tiempo ya desarrollando sus productos, eso hay que reconocerlo. Pero creemos que podemos dar una buena pelea, porque hoy en Chile nadie ha desarrollado con profundidad un personal financial manager, un acompañamiento a los clientes, y empujarlo al nivel de tarjetas de prepago.