El presidente de la Asociación de Bancos advierte que si se aprueba prohibición al anatocismo "el efecto sería más grave que el que tuvieron los retiros de fondos de pensiones”

José Manuel Mena, líder de la Abif, alertó que la polémica indicación podría generar restricciones al crédito, problemas operativos para la banca y afectar la relación con los mercados internacionales.

La aprobación de una indicación impulsada por parlamentarios de oposición en el marco del proyecto de reactivación del gobierno, que prohíbe el cobro de intereses sobre intereses -conocido como anatocismo-, abrió un intenso debate en el mercado.

En la práctica, el anatocismo permite que los intereses generados por un crédito o un ahorro pasen a formar parte del capital y, a su vez, produzcan nuevos intereses. Ese mecanismo forma parte del funcionamiento habitual de productos masivos como los créditos hipotecarios, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y los depósitos a plazo, etc.

En conversación con DF, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, advirtió que eliminar ese mecanismo obligaría a rediseñar productos financieros de uso diario, y planteó que la iniciativa generaría graves problemas operativos para la banca local e internacional, ya que “en el mundo no hay ningún país que opere de esta forma, solamente, las leyes islámicas”, explicó.

“Es lamentable que los conflictos políticos lleven a este tipo de legislaciones populistas que no miden consecuencias, que son irresponsables”, criticó.

- ¿Cree que hay falta de conocimiento financiero por parte de los parlamentarios que los llevó a impulsar esta medida?

- Nadie es experto en todo y por eso uno espera que el mundo político, cuando desconoce de temas, considere opiniones técnicas. Como Abif siempre estamos abiertos a aportar en políticas públicas. Ahora, si no nos creen, al menos esperaría que le crean al Banco Central, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a economistas destacados, que han alertado para que no cometamos el error, como pasó con los retiros de fondos de pensiones.

- Comparado a los retiros, ¿cómo estima las consecuencias en caso de que se apruebe la indicación?

- De aprobarse, el efecto sería más grave que el que tuvieron los retiros de fondos de pensiones.

En este caso estaríamos destruyendo no solamente los productos de crédito como hipotecario, sino que todos los de pasivo: captaciones y depósitos a plazo, fondos mutuos de renta fija y colocaciones de bonos nacionales e internacionales.

Estamos casi frente a una bomba de fragmentación que está afectando, en forma básica, toda la inserción internacional de nuestro país en los productos financieros bancarios.

Los efectos

- ¿Cómo afectaría esta medida a la banca? ¿Hay instituciones más expuestas?

- Afecta a todos los bancos. Hay que distinguir tres segmentos. Primero, las instituciones enfocadas en personas, donde el efecto sería inmediato: tendrían que modificar sus sistemas informáticos, un proceso que no se hace en semanas y que podría generar una restricción al crédito masivo.

Un segundo grupo son los bancos universales, que operan con comercio exterior y empresas importadoras y exportadoras. Para eso necesitan bancos corresponsales en otros países. Esa banca internacional tendría dificultades, porque no existe precedente de cómo transitar a este esquema. Esto podría afectar las operaciones internacionales e incluso tener un impacto en el PIB mientras no se encuentre una forma de operar bajo las nuevas reglas.

El tercer segmento es la banca de segundo piso, que opera con mesas de dinero. Ahí, desde el primer minuto, documentos y contratos dejarían de servir, afectando un sistema financiero construido durante décadas. Incluso podría haber problemas de liquidez durante algunos días. Espero que esto no ocurra, porque sería un daño al país y no beneficiaría a las personas ni a las pequeñas empresas.

Estos son supuestos, porque hay situaciones difíciles de predecir. Pero podría haber una subida de tasa de al menos 4% anual, porque ese sería, más o menos, el ajuste necesario para que la tasa anual sea equivalente a la tasa mensual.

- ¿Cómo se traduciría esto para las personas?

- El ciudadano común tiene una cuenta de ahorro. Hay millones de cuentas de ahorro. También ha tomado alguna vez un depósito a plazo a 30, 90 o 180 días. Y les vas a tener que decir que no se les permiten darles intereses sobre intereses de esos productos y vamos a tener que buscar otra fórmula, que no existe en el mundo occidental.

- Entonces, ¿quién gana con una medida como esta?

- Aquí hay solo alguien que gana: la informalidad financiera, el “gota a gota” (sistema de préstamo informal) colombiano, porque cada vez que hacemos estas legislaciones que restringen a las instituciones reguladas el poder operar, lo único que se logra es generar menos competencia, destruir mercado y dar oportunidades a la delincuencia financiera de poder operar libremente.

- ¿Conversaron con los parlamentarios que impulsaron la indicación?

- No, no hemos podido hablar. Hemos pedido audiencia a varios. No nos han dado audiencia. Pero creo que aquí la palabra mayor la tienen los reguladores.

Golpe a la reputación internacional

- ¿Qué impacto cree que tendría esto en la imagen de Chile frente a los mercados internacionales?

- Me da mucha vergüenza tener que intentar explicar esto a la banca internacional y a los inversionistas internacionales, el eliminar una fórmula financiera desarrollada durante los últimos 200 años. Ojalá los señores diputados nos puedan informar cómo construir esta fórmula.

Con esto, destacaríamos de una forma extremadamente negativa. Y creo que el concepto de ser un centro financiero internacional simplemente habría que olvidarlo.