Los activos bajo gestión de BlackRock alcanzan un récord de US$ 10,5 billones

Los rugientes mercados de valores y la popularidad de un nuevo fondo negociado en bolsa de bitcoins al contado impulsaron a BlackRock a registrar activos bajo administración de US$ 10,5 billones y unos ingresos netos que aumentaron en más de un tercio.

El administrador de dinero más grande del mundo informó un aumento interanual del 36% en sus ingresos netos a US$ 1.570 millones en su primer trimestre fiscal, con un aumento del 11% en los ingresos a US$ 4.700 millones. Esas cifras, así como los ingresos netos ajustados de US$ 1.470 millones, superaron las expectativas de los analistas encuestados por Bloomberg.

Sin embargo, las entradas netas de US$ 57.000 millones decepcionaron, arrastradas por US$ 19.000 millones de salidas de productos de gestión de efectivo.

El CEO, Larry Fink, señaló en un comunicado el viernes una “fuerte cartera” de oportunidades. "Vemos un potencial de crecimiento significativo en infraestructura, tecnología, jubilación y soluciones de cartera completa", dijo.

BlackRock fue uno de una docena de proveedores que lanzaron un fondo cotizado en bolsa de bitcoins al contado en el primer trimestre, pero su producto ha sido una historia de gran éxito: alcanzó US$ 10.000 millones en activos en un tiempo récord y ahora tiene US$ 18.700 millones. Eso ayudó a impulsar los flujos totales hacia los ETF en el trimestre a US$ 67.000 millones.

La mayor parte del aumento interanual de US$ 1,4 billones en activos bajo gestión se debió al aumento de los mercados de valores. En Estados Unidos, el S&P 500 tuvo su mejor primer trimestre desde 2019. Los fondos de renta fija registraron entradas de US$ 42.000 millones y los fondos de acciones recibieron US$ 18.000 millones.

“En lo que la gente se va a centrar es en su capacidad para reunir activos. Es una mezcla de cosas”, dijo Kyle Saunders, analista de Edward Jones.

BlackRock y otros administradores de activos han estado prediciendo una gran rotación hacia la renta fija, pero la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener las tasas de interés en un máximo de 23 años ha deprimido hasta ahora la demanda.

Los ingresos por tecnología, que gustan a los inversores porque están algo menos ligados a los giros del mercado, aumentaron US$ 37 mil millones año tras año a US$ 377 mil millones.

El margen operativo de BlackRock mejoró al 35,8%, ligeramente mejor de lo que esperaban los analistas. El administrador de dinero anunció pequeños recortes de empleos en enero como parte de un esfuerzo más amplio para controlar los costos.

Las acciones de BlackRock subieron alrededor de un 2,6% en las operaciones previas al mercado el viernes. El precio de las acciones de la compañía bajará ligeramente en 2024, después de un fuerte cuarto trimestre durante el cual subió más del 25%.