Pérdidas por fraudes externos en la banca alcanzan los US$ 219 millones a agosto, pero ritmo de crecimiento sigue a la baja

Aunque las pérdidas por fraudes externos en la banca alcanzó cifras importantes en el acumulado a agosto, el crecimiento mes a mes ha ido disminuyendo.

De acuerdo con las últimas cifras publicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las pérdidas netas de la industria llegaron a US$ 219 millones a agosto de 2024. Esto significó un aumento de 147% en comparación al mismo período del año pasado, cuando las mermas llegaron a US$ 95 millones.

La cifra se desglosa en US$ 270 millones de pérdidas brutas al octavo mes del año, mientras que las recuperaciones por este concepto alcanzaron los US$ 51 millones, cubriendo el 19% de los fraudes del sector.

Curva mensual

Los primeros meses del año, los fraudes externos alcanzaron cifras récord, lo que impulsó en mayo la reforma de la Ley de Fraudes, con el objetivo de reducir las pérdidas que estaba enfrentando la industria financiera debido a los múltiples casos de usuarios que realizaban defraudaciones mediante transferencias electrónicas y tarjetas.

Las pérdidas netas por este concepto en enero fueron de US$ 30 millones. En febrero se vio un aumento de 71,9%, y las cifras llegaron a US$ 49 millones. Y en marzo, se vio otra alza, de 41,9%, registrando US$ 69,6 millones en pérdidas por fraude externo en esos 31 días.

Sin embargo, el aumento de marzo a abril fue mucho menor, marcando una baja de 56%. Para el cuarto mes del año, se registraron pérdidas netas de US$ 31,6 millones. La tendencia a la baja continuó en mayo, con una caída de 65%, donde las pérdidas alcanzadas fueron de US$ 11 millones.

En junio y julio el alza por mes fue aún menor, de US$ 6,25 millones y US$ 4,39 millones, respectivamente. No obstante, en agosto se observó un monto más alto -aunque todavía muy bajo comparado con los primeros meses del año- de US$ 6,84 millones.

Por institución

La entidad financiera más afectada por fraudes externos es BancoEstado. Al cierre de agosto, tuvo pérdidas netas de $ 157.229 millones. Del total de pérdidas que sufrió la industria por este evento de riesgo operacional, la estatal representó el 78,2%.

El segundo banco más afectado por esta situación fue Bci, con mermas netas de $ 7.903 millones acumulados al octavo mes del año. En el tercer puesto se ubicó Scotiabank, con pérdidas netas de $ 7.657 millones, seguido por Banco de Chile con $ 7.388 millones.

Banco Santander, que se había posicionado entre los bancos con mayor pérdidas en fraude, este mes quedó en séptimo lugar. La firmareportó $ 4.484 millones en pérdidas netas, luego de que logró recuperar el 82,4% de sus pérdidas.