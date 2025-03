Pérdidas por fraudes externos en la banca caen 74% en un año y llegan a US$ 7,5 millones en enero

La entidad que mes a mes lideró el ranking de mayores pérdidas por este concepto durante 2024 fue BancoEstado. Sin embargo, en enero esta fue superada por Banco de Chile, que registró US$ 1,87 millones de mermas netas.

Luego de un 2024 con altas de pérdidas por fraude externos en la banca, los números se normalizaron en lo que va de 2025.

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las pérdidas brutas asociadas a fraudes externos alcanzaron a

$ 12.398 millones en enero, equivalentes a US$ 12,5 millones.

De los fraudes reportados, la banca pudo recuperar US$ 4,9 millones mediante procesos judiciales y seguros. Así, las pérdidas netas terminaron en cerca de US$ 7,5 millones, anotando una caída de 74% respecto al año pasado.

En enero de 2024, las pérdidas alcanzaron a US$ 30 millones, con un aumento de 342% en comparación al año anterior. Esta alza continuó hasta mayo del 2024, pues a comienzos de abril el Congreso aprobó una serie de modificaciones a la Ley de Fraudes para reducir las pérdidas que estaba enfrentando la industria.

Así, entre mayo y octubre las pérdidas por este concepto variaron entre US$ 4 millones y US$ 6 millones, mientras que las reportadas en los primeros meses de 2024 habían alcanzado los US$ 69,6 millones en el mes más alto.

Situación por entidad

La entidad que mes a mes lideró el ranking de mayores pérdidas por este concepto durante 2024 fue BancoEstado, dada la masiva presencia que tiene en Chile. Sin embargo, en enero de 2025 fue superado por Banco de Chile, que registró US$ 1,87 millones de mermas netas.

No obstante, esta cifra significó una disminución de 10,9% en comparación al mismo periodo del año anterior, que las pérdidas alcanzadas por la firma controlada por el grupo Luksic y Citibank llegó a US$ 2,1 millones.

En tanto, BancoEstado alcanzó los US$ 1,3 millones de pérdidas al primer mes del año. La cifra, no obstante, fue un 94,3% menor que la consignada en enero del 2024, cuando las mermas llegaron a US$ 23 millones.

En tanto, el tercer lugar fue para Bci, que alcanzó US$ 1,09 millones en enero en mermas netas. Y Scotiabank ocupó el cuarto lugar con pérdidas por US$ 556 mil.