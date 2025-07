Mercado Pago impulsa modelo “compra ahora, paga después”: Un millón de usuarios pueden pagar en cuotas sin tener tarjeta de crédito

Con la intención de darle una opción financiera a los 10 millones de personas que hoy no tienen acceso a tarjetas de créditos o no pueden pagar en cuotas, Mercado Pago lanzó “compra ahora, paga después” (buy now, pay later, conocida como BNPL). Un modelo que permite pagar en cuotas fijas, sin necesidad de una tarjeta de crédito o papeleo bancario.

Según comentó la gerenta senior de créditos y tarjetas de Mercado Pago, Agostina Colaizzo, “con este nuevo producto, buscamos atender a esas personas que no tienen esa oportunidad y por lo tanto no tienen acceso a pagar en cuotas. El potencial de crecimiento es enorme en el país”.

A diferencia de los créditos tradicionales, el usuario accede al financiamiento directamente desde la plataforma digital de Mercado Pago o Mercado Libre, donde se evalúa el perfil del cliente en tiempo real. Si cumple con los criterios, se le habilita un crédito para pagar en una, dos o hasta tres cuotas a plazo. En el caso de la firma argentina, son más de un millón de usuarios los que ya tienen acceso a este producto a través de su cuenta digital.

Sobre el proceso, la gerenta agregó que “es mucho más simple para el usuario, especialmente si se compara con las gestiones necesarias para obtener una tarjeta tradicional, como presentar liquidaciones de sueldo o firmar contratos físicos”.



A nivel mundial, el mercado "buy now, pay later" alcanzó un volumen de US$ 492.800 millones en 2024, y se proyecta que superará los US$ 900.000 millones en 2030, según el “Buy Now Pay Later Global Business Report 2025”.